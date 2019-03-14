Что на самом деле происходит с Юлией Началовой

Юлии Началовой стало хуже в больнице?

Как сообщила представитель певицы Анна Исаева на своей странице в соцсетях, Юлии Началовой, действительно, стало хуже после госпитализации.

"Никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое", – сообщила Анна.

Ранее СМИ со ссылкой на родителей певицы сообщали о том, что она находится в коме на искусственной вентиляции легких. Некоторые писали о том, что Юлия впала в диабетическую кому.

"Искусственная кома, о которой пишут всевозможные СМИ, – это состояние, в котором человек спит. В него вводят специально, чтобы дать организму отдохнуть, и хватит переворачивать факты, ссылаясь на близких артистки. Ни о какой другой коме никто из нас не говорил", – пояснила менеджер певицы.

Родные находятся рядом с Юлией Началовой и ждут официальной информации от квалифицированных докторов. Анна Исаева попросила подписчиков воздержаться от комментариев и не задавать вопросов о том, в какой именно клинике лечится певица.