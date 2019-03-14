Что на самом деле происходит с Юлией Началовой

В сети появляется противоречивая информация о том, что же на самом деле случилось с певицей Юлией Началовой, и в каком состоянии она находится. Напомним, уже несколько дней в интернете обсуждают информацию, что Юлия серьезно больна и находится в реанимации. Однако одни ее знакомые это опровергают, другие подтверждают. Что на самом деле происходит с певицей – Amic.ru собрал всю информацию, которая известна к моменту публикации.
Около восьми лет российская певица, телеведущая и актриса Юлия Началова страдает от подагры. Заболевание повреждает суставы тела и причиняет человеку сильную боль. Сама Юлия Началова в январе 2019 года так рассказывала о своем состоянии: "Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим".
Певица долгое время откладывала лечение, выступая на высоких каблуках, поэтому запустила болезнь. "Дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть", – рассказала артистка.
Как сообщила представитель певицы Анна Исаева на своей странице в соцсетях, Юлии Началовой, действительно, стало хуже после госпитализации.
"Никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое", – сообщила Анна.
Ранее СМИ со ссылкой на родителей певицы сообщали о том, что она находится в коме на искусственной вентиляции легких. Некоторые писали о том, что Юлия впала в диабетическую кому.
"Искусственная кома, о которой пишут всевозможные СМИ, – это состояние, в котором человек спит. В него вводят специально, чтобы дать организму отдохнуть, и хватит переворачивать факты, ссылаясь на близких артистки. Ни о какой другой коме никто из нас не говорил", – пояснила менеджер певицы.
Родные находятся рядом с Юлией Началовой и ждут официальной информации от квалифицированных докторов. Анна Исаева попросила подписчиков воздержаться от комментариев и не задавать вопросов о том, в какой именно клинике лечится певица.
Комментарии
подагра лечится питанием...