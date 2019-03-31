Какие законы вступают в силу 1 апреля 2019 года

Индексация пенсий

С 1 апреля 2019 года в России вырастут социальные пенсии по старости (выплаты для тех, кто не может подтвердить трудовой стаж для назначения страховой пенсии), а также пенсии инвалидов, сирот, чернобыльцев, ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, пенсии членов семей погибших военных и других категорий граждан (всего около 4 млн человек).

Постановлением правительства РФ от 15 марта 2019 года № 271 коэффициент индексации утвержден в размере 1,02. То есть выплаты увеличатся на 2%. В среднем прибавка составит 182 рубля, размер социальной пенсии увеличится до 9266 рублей.

2 апреля вступает в силу еще одно изменение, касающееся пенсионных взносов. Граждане смогут в режиме онлайн, без личного визита в ПФР, подавать заявления о добровольном перечислении взносов в Пенсионный фонд России. Это актуально для тех россиян, которые не работают в компаниях, перечисляющих за них взносы.