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Какие законы вступают в силу 1 апреля 2019 года

, ИА "Амител"
Изменения законодательства касаются ОСАГО, страхования жизни, пенсий и НДС

Фото: politeka.net

Фото: politeka.net


1 апреля 2019 года в России вступят в силу несколько изменений в законодательство, которые касаются страхования жизни, ОСАГО и пенсий. Amic.ru рассказывает, как изменится жизнь россиян.

1
Индексация пенсий

С 1 апреля 2019 года в России вырастут социальные пенсии по старости (выплаты для тех, кто не может подтвердить трудовой стаж для назначения страховой пенсии), а также пенсии инвалидов, сирот, чернобыльцев, ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, пенсии членов семей погибших военных и других категорий граждан (всего около 4 млн человек).

Постановлением правительства РФ от 15 марта 2019 года № 271 коэффициент индексации утвержден в размере 1,02. То есть выплаты увеличатся на 2%. В среднем прибавка составит 182 рубля, размер социальной пенсии увеличится до 9266 рублей.

2 апреля вступает в силу еще одно изменение, касающееся пенсионных взносов. Граждане смогут  в режиме онлайн, без личного визита в ПФР, подавать заявления о добровольном перечислении взносов в Пенсионный фонд России. Это актуально для тех россиян, которые не работают в компаниях, перечисляющих за них взносы.

2
Автострахование

В апреле произойдет ряд изменений в сфере страхования, касающихся ОСАГО.

Во-первых, изменится порядок расчета коэффициента "бонус-малус" (КБМ), от которого зависит стоимость полиса ОСАГО. В переводе с латинского "бонус-малус" означает "хороший-плохой", коэффициент отражает историю аварий конкретного водителя.

По новым правилам, "бонус-малус" не будет меняться в течение всего года, то есть до 31 марта 2020 года). Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов "бонус-малус", ему присвоят самый низкий из них. "Такой подход позволит исключить случаи задвоения КБМ, а также снизит риск ошибок и злоупотреблений при его применении", – разъясняет "РГ".

При перерыве в вождении страховая история "обнуляться" не будет, все накопленные водителем скидки сохранятся.

Второе изменение в сфере автострахования произойдет 2 апреля. Водитель, покупающий полис ОСАГО в системах "Е-Гарант" или "Единый агент", сможет самостоятельно выбрать страховую компанию. Раньше система автоматически назначала страховщика.

3
Инвестиционное страхование жизни

При продаже полисов страхования жизни агентов обязали информировать клиентов обо всех рисках и условиях договора. В частности о том, что получение инвестиционного дохода не гарантировано. Продавцы должны будут рассказывать клиентам о том, какая часть внесенных средств будет инвестироваться, а какая пойдет на покрытие расходов страховщика. Также они должны будут доносить информацию о том, что платежи по договору страхования не входят в систему гарантирования Агентства по страхованию вкладов.

Ранее Центробанк пояснил, что в России выявлены нарушения в сфере инвестиционного страхования жизни. Полисы продаются под видом вкладов, а доходность у них ниже депозитов (покупателей убеждают в обратном). В результате инвестиционное страхование жизни многие граждане воспринимают как альтернативу банковскому вкладу.

4
Льготный НДС 10%

1 апреля 2019 года изменят список ввозимых в Россию товаров, для которых будет применяться льготная ставка НДС 10%. Правительство РФ дополнительно утверждает специальные перечни продовольственных и детских товаров, на которые распространяется льготный НДС. Последние изменения коснулись наименований, связанных с ввозом племенных животных, птиц, яиц и кормов (эти позиции исключили из перечня), и сегмента детских товаров (список, напротив, расширился). Под пониженную ставку НДС попали, например, кровати-манежи.

 

 

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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