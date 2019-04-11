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Кому из работников придется пройти оценку квалификации и что будет, если не сдать экзамен

, ИА "Амител"
Рассказываем, кто и как будет проводить независимую оценку квалификации и уволят ли сотрудника, не сдавшего профэкзамен


Правительство Алтайского края и Национальное агентство развития квалификаций подписали соглашение о сотрудничестве. В регионе проводят независимую оценку квалификации сотрудников, профессиональный экзамен уже сдали более 360 человек. Amic.ru рассказывает, зачем нужна независимая оценка квалификации, кто должен ее проходить и грозит ли увольнение тем, кто не сдаст экзамен.

1
Для чего создали Национальную систему квалификаций?

Национальную систему квалификаций создали в России для того, чтобы согласовать потребности рынка труда с предложениями сферы образования. По мнению экспертов, современная система профобразования не поспевает за требованиями рынка труда и опирается на устаревшие классификаторы профессий, а уровень подготовки специалистов не удовлетворяет работодателей. Внедрение Национальной системы квалификаций позволит работодателям участвовать в разработке и аккредитации образовательных программ.

Также они смогут включиться в процесс формирования профессиональных стандартов. Разработка профстандартов и независимая оценка уровня квалификации тех, кто уже устроился на работу, – еще одна задача, которую призвана решить Национальная система квалификаций.

По мнению эксперта по независимой оценке квалификаций и профессионально-общественной аккредитации, члена Управляющего совета Регионального методического центра развития квалификаций, директора Алтайского филиала ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве РФ" Валерии Ивановой, Национальная система квалификаций может способствовать более эффективному сближению рынка труда и сферы профессионального образования. Это значит, что подготовка кадров сможет стать более "точечной": по востребованным квалификациям и их уровням. Валерия Иванова привела такой пример:

"Бытует мнение, что экономистов готовят с избытком. Однако работодатели и в настоящее время постоянно обращаются к нам в вуз за выпускниками и даже еще студентами, сетуя на нехватку кадров. Рассматривая данную проблему через инструменты Национальной системы квалификаций, через утвержденные профессиональные стандарты, становится очевидно, что на деле не хватает определенных квалификаций почти в каждой профессии экономического или управленческого профиля. Например, ищут главных бухгалтеров, специалистов по закупке, оценке, страхованию, налогам и других с совершенно определенным набором трудовых функций. Поэтому не следует понимать дословно вышеупомянутое мнение о якобы невостребованности таких кадров. Наоборот, надо проводить постоянный мониторинг рынка труда, в том числе на основе подходов Национальной системы квалификаций. И в каждом отдельном регионе специальным образом разбираться в востребованности квалификаций тех или иных профессий".

2
Кто проводит независимую оценку квалификаций в Алтайском крае?
В нашем регионе квалификацию работников разных сфер оценивают шесть отраслевых центров. Также в Алтайском крае создан Региональный методический центр развития квалификаций ФГБОУ ВО "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова", который будет поддерживать функционирование элементов национальной системы и консультировать по всем возникающим вопросам.
3
Оценка квалификации – это обязательная процедура?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, углубимся в предысторию. Пакет законов о независимой оценке квалификации был принят в 2016 году. Как сообщает информационно-правовой портал "Гарант.ру", в частности в ст. 187 ТК РФ появился пункт о том, что работодатель самостоятельно определяет необходимость проведения независимой оценки квалификации на соответствие профстандартам. При этом работник может быть направлен на оценку квалификации только с письменного согласия (постановление правительства от 22.12.2018 №1639). Подчеркивалось, что отказ от прохождения оценки не влечет для работника и соискателя никаких последствий.

Однако в январе 2019 года вступили в силу поправки в Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, которые скорректировали понятие "квалифицированный персонал". Согласно документу, к обслуживанию лифтов могут быть допущены только те работники, которые не только соответствуют требованиям профстандартов, но и подтвердили квалификацию во время независимой оценки. То есть процедура для этой категории работников стала обязательной. В будущем независимую оценку квалификации должны будут проходить сотрудники других сфер, в которых будут внедрены профстандарты.

Отметим, что переход на профстандарты будет проходить постепенно. С 1 июля 2019 года на них перейдут компании, в которых государственное участие составляет 50% и выше, с 1 января 2020 года – остальные компании.

Нажмите для увеличения. Фото: portal.aksp.ru

4
По чьей инициативе проводится независимая оценка квалификации?

Инициатива может исходить как от самого работодателя (например, когда он обязан внедрить профстандарты), так и от самого работника (когда он хочет получить преимущество на рынке труда). Однако, подчеркнем, что для прохождения оценки необходимо согласие сотрудника.

Если человек сам захотел пройти оценку квалификации, процедуру он оплачивает за свой счет. Если его направляет компания – расходы ложатся на плечи работодателя. Место работы и средняя зарплата, согласно ФЗ №239, сохраняются за работником.

Как отметил член Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям, гендиректор Национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович, в проведении независимой оценки заинтересованы не только работодатели, которые в силу требований закона обязаны применять профстандарты, но и сами работники. Официальный документ о квалификации, по мнению эксперта, повысит уровень их востребованности на рынке труда и позволит рассчитывать на более высокую зарплату.

5
Как проходит оценка квалификации и какие документы для этого нужны?

Квалификацию сотрудника оценивают во время профэкзамена. Процедуру нужно проходить каждые три года (в этом главное отличие от выпускного экзамена в вузе, когда студент раз и навсегда подтверждал свой уровень знаний).

Для участия в профэкзамене в центр оценки квалификаций нужно предоставить:

  • письменное заявление;
  • копию паспорта или другого удостоверяющего личность документа;
  • иные документы, которые требуются для прохождения экзамена по определенной специальности.
6
Какой документ выдают по результатам экзамена?

В случае успешного прохождения экзамена выдается свидетельство о присвоении квалификации. Если экзамен не сдан, работник получает заключение о прохождении экзамена со списком рекомендаций. Решение комиссии можно оспорить, подав письменную жалобу в апелляционную комиссию.

По данным Национального агентства развития квалификаций, к августу 2018 года свидетельства о квалификации получили 16 575 сотрудников в различных сферах деятельности. Не сдали экзамен 1 473 человека.

7
Что будет с теми, кто не сдаст профэкзамен?

Уволить сотрудника, который не смог сдать профессиональный экзамен, не могут. В Трудовом кодексе нет такого основания для расторжения трудового договора как несоответствие профессиональному стандарту.

Если работник не соответствует профстандарту, а требование о соответствии является обязательным, работодателю остается довести квалификацию, знания и умения сотрудника до необходимого уровня.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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Комментарии

11.04.2019 14:30
месный

ну вот на ровном месте создали кормушку

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