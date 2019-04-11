Для чего создали Национальную систему квалификаций?

Национальную систему квалификаций создали в России для того, чтобы согласовать потребности рынка труда с предложениями сферы образования. По мнению экспертов, современная система профобразования не поспевает за требованиями рынка труда и опирается на устаревшие классификаторы профессий, а уровень подготовки специалистов не удовлетворяет работодателей. Внедрение Национальной системы квалификаций позволит работодателям участвовать в разработке и аккредитации образовательных программ.

Также они смогут включиться в процесс формирования профессиональных стандартов. Разработка профстандартов и независимая оценка уровня квалификации тех, кто уже устроился на работу, – еще одна задача, которую призвана решить Национальная система квалификаций.

По мнению эксперта по независимой оценке квалификаций и профессионально-общественной аккредитации, члена Управляющего совета Регионального методического центра развития квалификаций, директора Алтайского филиала ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве РФ" Валерии Ивановой, Национальная система квалификаций может способствовать более эффективному сближению рынка труда и сферы профессионального образования. Это значит, что подготовка кадров сможет стать более "точечной": по востребованным квалификациям и их уровням. Валерия Иванова привела такой пример:

"Бытует мнение, что экономистов готовят с избытком. Однако работодатели и в настоящее время постоянно обращаются к нам в вуз за выпускниками и даже еще студентами, сетуя на нехватку кадров. Рассматривая данную проблему через инструменты Национальной системы квалификаций, через утвержденные профессиональные стандарты, становится очевидно, что на деле не хватает определенных квалификаций почти в каждой профессии экономического или управленческого профиля. Например, ищут главных бухгалтеров, специалистов по закупке, оценке, страхованию, налогам и других с совершенно определенным набором трудовых функций. Поэтому не следует понимать дословно вышеупомянутое мнение о якобы невостребованности таких кадров. Наоборот, надо проводить постоянный мониторинг рынка труда, в том числе на основе подходов Национальной системы квалификаций. И в каждом отдельном регионе специальным образом разбираться в востребованности квалификаций тех или иных профессий".