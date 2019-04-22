Какие направления и площадки будут работать на форуме в 2019 году?

Образовательная программа форума включает 14 направлений, в рамках которых будут работать 20 площадок. Расскажем подробнее о каждой из них.

Развитие молодежного предпринимательства "Мой бизнес: старт и рост" (120 мест)

Площадка будет интересна как начинающим предпринимателям, так и тем, кто уже открыл свое дело, но хочет получить практические советы экспертов. Руководить направлением будет директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Антон Слободчиков.

Развитие сельского хозяйства "Агропрорыв" (30 мест)

Участниками площадки могут стать специалисты АПК, фермеры, студенты профильных специальностей. Они будут заниматься разработкой инновационных проектов в области сельскохозяйственного производства. Руководителем направления – председатель профкома студентов Алтайского государственного аграрного университета Константин Емелин.

Развитие системы образования "Школа лидеров образования" (60 мест)

Площадка заинтересует руководителей образовательных организаций, специалистов муниципальных органов управления образованием, педработников, в том числе негосударственного сектора. Руководитель направления – директор Центра развития образования Алтайского филиала РАНХиГС, эксперт в области управления качеством образования Ольга Бутенко.

Развитие здравоохранения и пропаганда здорового образа жизни "Будь здоров" (30 мест)

Площадка объединит молодых специалистов в области здравоохранения, руководителей и активистов добровольческих объединений, студентов-медиков. Перед ними стоит задача раскрыть возможности развития возможностей современной системы здравоохранения. Руководитель направления – главный врач Краевого центра медицинской профилактики Татьяна Репкина.

Развитие туристического потенциала "В турпотоке" (60 мест)

Участниками площадки станут молодые предприниматели, которые работают в турбизнесе, а также сотрудники туркомпаний и студенты профильных специальностей. Руководителем направления станет руководитель турфирмы "Царская псовая охота" Кристина Карамышева.

Развитие молодежных культурных инициатив "Арт-мастерская" (по 30 мест на площадку)

Направление объединяет несколько творческих площадок: "Кинокампус", "Проект: театр", "Территория города", "Школа экспериментального творчества. Музыка", "3D-визуализатор".

Направление будет интересным для креативной молодежи: молодых режиссеров, постановщиков шоу-программ, создателей видеоконтента, художников-оформителей, музыкантов, руководителей киностудий, кинематографистов, дизайнеров, архитекторов, специалистов в области урбанистики, архитектуры, градостроительства.

Среди руководителей площадок – продюсер из Санкт-Петербурга Роман Любомиров, кинорежиссер, руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин, руководитель Всероссийского проекта "Городские реновации" Олег Зоря и другие.

Развитие патриотических инициатив "Живу здесь" и "Моя история" (30 и 37 мест)

Направление может быть интересно историкам, руководителям военно-спортивных клубов и патриотических организаций, руководителям отрядов "Юнармии", реконструкторам, работникам музеев, активистам проектов развития туризма на основе локальной истории, представителям "Бессмертного полка" и Всероссийского проекта "Моя история" и др. Руководители площадок: руководитель Центра практической истории Марина Балашкина, председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы".

Развитие инфраструктуры добровольчества "Добро, бро" (60 мест)

Площадка объединит руководителей добровольческих объединений со всей Сибири с опытом работы не менее двух лет, руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций и социально значимых проектов. Организовывать работу площадки будет Елена Козак, руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества гражданских инициатив (г. Пятигорск).

Развитие массового спорта "Живи спортом" (30 мест)

Это направление будет интересно молодым предпринимателям и руководителям государственных организаций в области физкультуры и спорта, для специалистов администраций, курирующих спорт, для магистрантов профилей подготовки в области физкультуры и спорта.

Руководитель направления – начальник отдела координации деятельности и методического обеспечения организаций КАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края" Иван Самсонов.

Работающая молодежь "Я – профи" (60 человек)

Площадка для молодых руководителей и специалистов предприятий реального сектора экономики. Руководитель направления – начальник сектора по работе с органами власти, общественными организациями и СМИ, председатель Совета молодых специалистов АО СК "Алтайкрайэнерго" Александр Самойлов.

По его словам, организаторы площадки ставят перед собой несколько целей, одна из главных – популяризация среди молодежи работы на крупном предприятии.

Развитие местного самоуправления "Муниципальный локомотив" (30 мест)

На этой площадке будут работать молодые главы сельских поселений, главы районов и депутаты районных советов депутатов. Возглавит работу площадки заместитель председателя комитета АКЗС по по местному самоуправлению Иван Мордовин.

Развитие медиа- и информационного пространства "Медиадвиж" (60 мест)

Площадка объединит студентов и молодых специалистов в области медиа, которые хотят реализовать собственные медиапроекты. Руководителем площадки станет PR-директор АО "Курорт Белокуриха" Олег Мосеев, который ранее работал руководителем пресс-службы Ростуризма.

По словам Екатерины Четошниковой, участники площадки "Медиадвиж" также будут освещать работу форума.

Школа молодых ученых "Большой Алтай" (30 мест)

Участниками площадки станут молодые ученые университетов стран Большого Алтая – России, Китая, Монголии, Казахстана. Организаторы надеются, что совместная работа позволит установить деловые, гуманитарные и научно-образовательные контакты между молодежью стран Большого Алтая. Руководитель площадки – заместитель председателя Алтайского краевого отделения Русского географического общества Ирина Ротанова.

Межнациональное взаимодействие (30 мест)

Молодежь, которая реализует проекты в сфере межнациональных отношений. Руководитель площадки – заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Андрей Худолеев (г. Москва).