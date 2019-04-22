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"Алтай. Территория развития": что это за форум и чем он отличается от форума АТР

, ИА "Амител"
Рассказываем, как идет подготовка к форуму и будут ли в нем участвовать иностранцы

Алтайский форум собирает более 1,5 тысячи участников / Фото: atrforum.ru

Алтайский форум собирает более 1,5 тысячи участников / Фото: atrforum.ru


С 9 по 14 июня 2019 года на "Сибирском подворье" под Белокурихой пройдет традиционный молодежный управленческий форум, который в этом году изменил формат и название. Почему форум получил название "Алтай. Территория развития", как изменилась программа АТР в 2019 году и какие знаменитости выступят в качестве гостей и спикеров образовательных площадок в этом году, – в материале Amic.ru.

1
Что такое форум "Алтай. Территория развития" и как он связан с форумом "Алтай. Точки роста"?

Форум "Алтай. Территория развития" стал преемником международного молодежного управленческого форума "Алтай. Точки роста", участниками которого за 10 лет стали более 15 тысяч человек из 62 регионов России и 43 стран мира: молодые бизнесмены, управленцы, лидеры некоммерческих организаций.

Как рассказала на пресс-конференции 22 апреля начальник управления молодежной политики и программ общественного развития Алтайского края, руководитель форума Екатерина Четошникова, по-прежнему, форум АТР – это площадка для презентации себя и своего проекта, поиска единомышленников, общения с именитыми экспертами из различных областей и участия в конкурсе грантов. Однако в 2019 году организаторы форума решили сделать акцент на развитии территорий.

По словам руководителя форума, в последние годы во многих регионах, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, остро стоит вопрос миграции молодежи в центральную часть России. Участникам форума предстоит придумать способы решения этой проблемы, найти способы сделать регионы перспективными и комфортными для молодых амбициозных людей.

"Главной целью единственного в России управленческого форума является привлечение талантливых управленцев и молодежных команд к процессам разработки и реализации стратегических направлений развития территорий, формированию необходимого кадрового потенциала и инфраструктуры региона для внедрения современных технологий, проектных инициатив, повышения качества жизни, решения задач социально-экономического развития Сибирского Федерального округа", – рассказала Екатерина Четошникова.

2
Какие направления и площадки будут работать на форуме в 2019 году?

Образовательная программа форума включает 14 направлений, в рамках которых будут работать 20 площадок. Расскажем подробнее о каждой из них.

Развитие молодежного предпринимательства "Мой бизнес: старт и рост" (120 мест)

Площадка будет интересна как начинающим предпринимателям, так и тем, кто уже открыл свое дело, но хочет получить практические советы экспертов. Руководить направлением будет директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Антон Слободчиков.

Развитие сельского хозяйства "Агропрорыв" (30 мест)

Участниками площадки могут стать специалисты АПК, фермеры, студенты профильных специальностей. Они будут заниматься разработкой инновационных проектов в области сельскохозяйственного производства. Руководителем направления – председатель профкома студентов Алтайского государственного аграрного университета Константин Емелин.

Развитие системы образования "Школа лидеров образования" (60 мест)

Площадка заинтересует руководителей образовательных организаций, специалистов муниципальных органов управления образованием, педработников, в том числе негосударственного сектора. Руководитель направления – директор Центра развития образования Алтайского филиала РАНХиГС, эксперт в области управления качеством образования Ольга Бутенко.

Развитие здравоохранения и пропаганда здорового образа жизни "Будь здоров" (30 мест)

Площадка объединит молодых специалистов в области здравоохранения, руководителей и активистов добровольческих объединений, студентов-медиков. Перед ними стоит задача раскрыть возможности развития возможностей современной системы здравоохранения. Руководитель направления – главный врач Краевого центра медицинской профилактики Татьяна Репкина.

Развитие туристического потенциала "В турпотоке" (60 мест)

Участниками площадки станут молодые предприниматели, которые работают в турбизнесе, а также сотрудники туркомпаний и студенты профильных специальностей. Руководителем направления станет руководитель турфирмы "Царская псовая охота" Кристина Карамышева.

Развитие молодежных культурных инициатив "Арт-мастерская" (по 30 мест на площадку)

Направление объединяет несколько творческих площадок: "Кинокампус", "Проект: театр", "Территория города", "Школа экспериментального творчества. Музыка", "3D-визуализатор".

Направление будет интересным для креативной молодежи: молодых режиссеров, постановщиков шоу-программ, создателей видеоконтента, художников-оформителей, музыкантов, руководителей киностудий, кинематографистов, дизайнеров, архитекторов, специалистов в области урбанистики, архитектуры, градостроительства.

Среди руководителей площадок – продюсер из Санкт-Петербурга Роман Любомиров, кинорежиссер, руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин, руководитель Всероссийского проекта "Городские реновации" Олег Зоря и другие.

Развитие патриотических инициатив "Живу здесь" и "Моя история" (30 и 37 мест)

Направление может быть интересно историкам, руководителям военно-спортивных клубов и патриотических организаций, руководителям отрядов "Юнармии", реконструкторам, работникам музеев, активистам проектов развития туризма на основе локальной истории, представителям "Бессмертного полка" и Всероссийского проекта "Моя история" и др. Руководители площадок: руководитель Центра практической истории Марина Балашкина, председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы".

Развитие инфраструктуры добровольчества "Добро, бро" (60 мест)

Площадка объединит руководителей добровольческих объединений со всей Сибири с опытом работы не менее двух лет, руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций и социально значимых проектов. Организовывать работу площадки будет Елена Козак, руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества гражданских инициатив (г. Пятигорск).

Развитие массового спорта "Живи спортом" (30 мест)

Это направление будет интересно молодым предпринимателям и руководителям государственных организаций в области физкультуры и спорта, для специалистов администраций, курирующих спорт, для магистрантов профилей подготовки в области физкультуры и спорта.

Руководитель направления – начальник отдела координации деятельности и методического обеспечения организаций КАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края" Иван Самсонов.

Работающая молодежь "Я – профи" (60 человек)

Площадка для молодых руководителей и специалистов предприятий реального сектора экономики. Руководитель направления – начальник сектора по работе с органами власти, общественными организациями и СМИ, председатель Совета молодых специалистов АО СК "Алтайкрайэнерго" Александр Самойлов.

По его словам, организаторы площадки ставят перед собой несколько целей, одна из главных – популяризация среди молодежи работы на крупном предприятии.

Развитие местного самоуправления "Муниципальный локомотив" (30 мест)

На этой площадке будут работать молодые главы сельских поселений, главы районов и депутаты районных советов депутатов. Возглавит работу площадки заместитель председателя комитета АКЗС по по местному самоуправлению Иван Мордовин.

Развитие медиа- и информационного пространства "Медиадвиж" (60 мест)

Площадка объединит студентов и молодых специалистов в области медиа, которые хотят реализовать собственные медиапроекты. Руководителем площадки станет PR-директор АО "Курорт Белокуриха" Олег Мосеев, который ранее работал руководителем пресс-службы Ростуризма.

По словам Екатерины Четошниковой, участники площадки "Медиадвиж" также будут освещать работу форума.

Школа молодых ученых "Большой Алтай" (30 мест)

Участниками площадки станут молодые ученые университетов стран Большого Алтая – России, Китая, Монголии, Казахстана. Организаторы надеются, что совместная работа позволит установить деловые, гуманитарные и научно-образовательные контакты между молодежью стран Большого Алтая. Руководитель площадки – заместитель председателя Алтайского краевого отделения Русского географического общества Ирина Ротанова.

Межнациональное взаимодействие (30 мест)

Молодежь, которая реализует проекты в сфере межнациональных отношений. Руководитель площадки – заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Андрей Худолеев (г. Москва).

3
Какие известные эксперты будут работать на площадках форума "Алтай. Территория развития"?
Традиционно организаторы форума пригласили известных экспертов, которые поделятся своим опытом с участниками форума и пообщаются с ними в неформальной обстановке. Так, оценивать проекты, которые участвуют в конкурсе грантов, будет член жюри многих федеральных грантовых конкурсов благотворительных фондов Николай Прянишников. Автор и режиссер программы "Галилео" (СТС) Юрий Сысоев будет работать с участниками арт-мастерской "Кинокампус". На направлении по развитию предпринимательства будут работать пять федеральных экспертов "Деловой среды" (совместный проект Минэкономразвития РФ и ПАО "Сбербанк"). Организаторы не называют имена экспертов, но уточняют, что о них пишет журнал "Forbes".
4
Что интересного будет помимо образовательной программы?

На площадке форума откроется квест-комната виртуальной реальности "Сталинградская битва", пройдет тренинг-спектакль "Бизнес, я и жизнь моя", который художественным языком объяснит, как вести и развивать бизнес.

Участники площадки "Будь здоров" смогут виртуально удалить аппендикс на специальном симуляторе, а в арт-мастерской "Кинокампус" пройдет встреча с кинорежиссером и сценаристом Борисом Грачевским.

Также на "Сибирском подворье" пройдет выездное заседание комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Председатель Ассоциации молодежных правительств России Дина Гайзатуллина расскажет о том, как молодые правительства работают в разных регионах России.

5
Сколько денег получат победители конкурса грантов в 2019 году?

Размер грантов в 2019 году пока не утвержден, но по словам Екатерины Четошниковой победители могут рассчитывать на бо́льшую сумму, нежели в 2018 году.

В прошлом году Росмолодежь выделила для победителей конкурса грантов сумму 4 млн рублей, размер грантов тогда составил 100, 200 и 300 тысяч рублей.

6
Кто может стать участником форума "Алтай. Территория развития" и как зарегистрироваться?

Форум рассчитан на молодых людей в возрасте 18-35 лет. Регистрация на форум уже началась в информационной системе "Молодежь России", она продлится до 20 мая.

Отбор кандидатов проводится на конкурсной основе. Кандидатам важно заполнить анкету и представить свой проект. Руководители направлений выберут лучшие работы, важным условием является соответствие проекта главной идее форума – развитию территорий и помощи своему региону.

К 22 апреля заявки на участие в форуме подали 325 кандидатов из 60 регионов России. В этом году ожидается участие иностранных делегаций из Австралии, Вьетнама, Монголии, Казахстана и Китая.

7
Как стать волонтером форума "Алтай. Территория развития"?

В проведении форума будут помогать 50 волонтеров. Для них будет организовано бесплатное проживание, питание и доставка из Барнаула. Среди кандидатов в волонтеры большой конкурс: за 1,5 месяца до начала форума заявки подали 150 человек из 44 регионов России. Многие из добровольцев работали на Олимпийских играх, Универсиаде, Чемпионате мира по футболу.

Отправить заявку в качестве кандидата в волонтеры можно до 10 мая в автоматизированной информационной системе "Молодежь России".

8
Сколько стоит участие в форуме "Алтай. Территория развития"?
Участники форума оплачивают лишь часть расходов на проживание в Белокурихе и трехразовое питание в течение шести дней, организационный сбор составляет 4000 рублей с человека. Остальные расходы берет на себя правительство Алтайского края.
Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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Комментарии

22.04.2019 15:30
гость

Что то в последнее время всякие форумы стали модны. Только трындят, а перемен не видно.

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22.04.2019 15:51
- гость -

толку то от этого АТР? вон Панка ездит=ездит все время а мужа никак не привезет

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