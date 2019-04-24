Уже через несколько дней – в воскресенье, 28 апреля, православные христиане будут отмечать великий праздник – Пасху. У хозяек наступают самые горячие дни – нужно печь куличи, красить яйца, наводить порядок в доме. И согласно христианской традиции, делать это нужно в определенные дни. Рассказываем, когда к Пасхе надо печь куличи.
Согласно традиции, печь куличи начинают в Чистый четверг. При этом до того, как заняться куличами, хозяйка должна убрать дом и помыться сама. Приступать к пасхальной выпечке следует с чистыми помыслами.
Считается, что куличи можно печь с четверга по субботу. Однако в Страстную пятницу все-таки заниматься выпечкой не рекомендуется. Это день траура и горя, а потому заниматься выпечкой не стоит.
А вот в субботу печь куличи можно. Вечером же в этот день, либо в воскресенье утром все приготовленные к празднику куличи нужно освятить в церкви.
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