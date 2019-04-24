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Почему на Пасху пекут куличи и в какой день это нужно делать?

, ИА "Амител"
Согласно христианской традиции, делать это нужно в определенные дни

Уже через несколько дней – в воскресенье, 28 апреля, православные христиане будут отмечать великий праздник – Пасху. У хозяек наступают самые горячие дни – нужно печь куличи, красить яйца, наводить порядок в доме. И согласно христианской традиции, делать это нужно в определенные дни. Рассказываем, когда к Пасхе надо печь куличи.

1
Почему на Пасху пекут куличи?
После воскресения Христа его ученики во время трапезы продолжали оставлять для него место и класть кусочек сдобного хлеба (артос) – таким образом они показывали, что Иисус всегда незримо присутствует рядом с ними. Позже выпекать сдобный хлеб начали священнослужители в честь Светлой седмицы. На протяжении всей Светлой Седмицы выпечка стояла в храме на специальном блюде, а в Светлую субботу ее кусочки раздавали прихожанам. Прихожане же хранили этот хлеб весь год. Разрешалось его есть только натощак и только в особенных случаях, например, при тяжелой болезни. Позднее традиция печь куличи на Пасху прижилась в домах всех верующих.
2
В какой день на Пасху надо печь куличи?

Согласно традиции, печь куличи начинают в Чистый четверг. При этом до того, как заняться куличами, хозяйка должна убрать дом и помыться сама. Приступать к пасхальной выпечке следует с чистыми помыслами.

Считается, что куличи можно печь с четверга по субботу. Однако в Страстную пятницу все-таки заниматься выпечкой не рекомендуется. Это день траура и горя, а потому заниматься выпечкой не стоит.

А вот в субботу печь куличи можно. Вечером же в этот день, либо в воскресенье утром все приготовленные к празднику куличи нужно освятить в церкви.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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