28 апреля будет отмечаться самый важный для христианской церкви праздник – Светлая Пасха. В пасхальную ночь верующие спешат в храмы на праздничное богослужение, которое длится всю ночь. В алтайской митрополии рассказали, когда и в каких храмах Барнаула пройдут пасхальные богослужения.
Пасхальные богослужения шли в барнаульских храмах всю неделю, предваряющую великий праздник. Рассказываем о богослужениях, на которых можно освятить пасхальные куличи и яйца.
Храм Иоанна Предтечи (Нагорный парк)
27 апреля. Великая суббота
08:00 – Божественная литургия;
14:00-18:00 – освящение пасок и куличей;
18:00-23:30 – чтение книги Деяний;
23:40 – пасхальная заутреня.
28 апреля. Светлое Христово воскресение. Пасха.
00:00 – Крестный ход. Божественная литургия;
8:00-12:00 – освящение пасок и куличей;
10:00 – пасхальный молебен;
16:00 – пасхальная вечерня.
Храм Иоанна Богослова (ул. Шумакова, 25а)
Утреннее богослужение – начало в 8:30;
Вечернее богослужение – начало в 17:00.
27 апреля. Великая суббота
Воспоминание Погребения живоносного тела Господа нашего Иисуса Христа и Сошествие Его во ад.
Утром будет совершаться Божественная литургия свт. Василия Великого. Исповедь – утром.
21:00 – чтение Деяний святых апостолов;
23:30 – начнется Пасхальная Полунощница.
28 апреля. Светлое Христово воскресение. Пасха
00:00 – Крестный ход вокруг храма и ночное пасхальное богослужение. На ночной службе исповеди не будет;
9:00 – утренняя пасхальная служба;
Утром – исповедь;
17:00 – вечерняя праздничная служба.
Дмитриевский храм (пл. Спартака, 10)
27 апреля. Великая суббота
8:30 – Божественная литургия святителя Василия Великого, по окончании которого освящение куличей, пасок, яиц и снеди.
28 апреля. Светлое Христово воскресение. Пасха
23:30 – Пасхальная Полунощница;
00:00 – Крестный ход. Пасхальная утреня. Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Богослужение возглавит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий;
9:00 – Божественная литургия;
16:00 – Великая вечерня.
Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137)
27 апреля. Великая суббота
8:00 – Божественная литургия святителя Василия Великого;
14:00 – освящение куличей, пасок, яиц и снеди;
20:00 – чтение Деяний апостольских;
23:30 – Пасхальная полунощница.
28 апреля. Светлое Христово воскресение. Пасха
00:00 – Крестный ход. Пасхальная утреня. Божественная литургия св. Иоанна Златоуста;
9:30 – Божественная литургия;
16:00 – Великая вечерня.
Знаменский храм (Большая Олонская)
27 апреля. Великая суббота
8:00 – Божественная литургия святителя Василия Великого;
22:00 – исповедь;
23:30 – Полунощница. Крестный ход. Пасхальная утреня. Божественная литургия св. Иоанна Златоуста;
28 апреля. Светлое Христово воскресение. Пасха
8:30 – Божественная литургия св. Иоанна Златоуста.
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