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Как пройдет "Бессмертный полк" в Барнауле и как к нему присоединиться

, ИА "Амител"
"Бессмертный полк" по улицам Барнаула пройдет уже в седьмой раз

Патриотическая акция "Бессмертный полк" состоится в Алтайском крае уже в седьмой раз. 9 мая 2019 года по главному проспекту города пройдут горожане с портретами своих родственников – участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

1
Что такое "Бессмертный полк"?

Это акция памяти, которую проводит Российское общественное движение в честь участников Великой Отечественной войны, тех, кто погиб, умер в мирное время от ран и старости. Во время этой акции участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в войне.

Таким образом ныне живущие могут воздать дань уважения тем, кто защищал Родину, продемонстрировать единство и патриотизм.

"Бессмертный полк" существует с 2012 года. Он был создан в Томске по инициативе граждан. В 2015 году гражданская инициатива была включена в федеральную программу подготовки к 70-летию Победы. 9 мая 2015 года по Красной площади в Москве с портретами отцов и дедов прошло уже 500 тысяч человек. Среди них – президент страны Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика.

2
Как будет проходить акция в Барнауле?

Участники придут с транспарантами на парад 9 мая в Барнауле и примут участие в шествии "Бессмертного полка". При построении участников акции будет сохранен принцип формирования колонн по районам в две линии.

Движение колонн начнется сразу после окончания торжественного построения войск на площади Советов, примерно в 10:40.

Ориентируясь на это время, вы можете самостоятельно определить время своего прибытия на удобную для вас точку сбора.

Кстати, в финальной точке шествия (у Дворца зрелищ и спорта) в этом году создадут инсталляцию "Красная линия истории". Здесь все желающие смогут оставить свое послание или написать фамилию своего ветерана. Флажки будут выдавать волонтеры на мероприятии.

3
Как найти информацию о воевавших родственниках?
Найти информацию в интернете о своем фронтовике можно с помощью ресурсов obd-memorial.ru, podvignaroda.ru, dokst.ru или lists.memo.ru. Введите там данные о ветеране в поля поиска. Если фамилия распространенная, воспользуйтесь расширенным поиском и введите дополнительную информацию. Если ее там нет, то узнайте у близких о своих родственниках, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Если и это не поможет, то сделайте письменный запрос в военкомат призыва – укажите в нем все данные о ветеране, которыми вы располагаете (ФИО, год и место рождения, место призыва, звание и др.). После этого разместите фотографию своего солдата-родственника и его историю жизни на сайте акции "Бессмертный полк". Если у вас появилась новая информация о вашем солдате, зайдите на сайт www.moypolk.ru.
4
Где будут расположены точки сбора участников "Бессмертного полка"?

В этом году их три:

1. На площадке перед кинотеатром "Россия" (пр. Ленина, 71).

2. На площадке перед корпусом Алтайской академии культуры и искусств (пр. Ленина, 66).

3. На пересечении улицы Молодежной с проспектом Ленина.

5
Как принять участие в шествии "Бессмертного полка"?
Ничего сложного в этом нет, даже регистрироваться нигде не нужно. Главное – ваше желание. Чтобы принять участие в шествии "Бессмертного полка", нужно изготовить транспаранты с портретом ваших родственников, принимавших участие в боях Великой Отечественной или ковавших победу в тылу, и прийти к месту сбора участников "Бессмертного полка".
6
Как сделать транспарант?

Самый простой вариант – обратиться в любую местную типографию. Сегодня в Барнауле транспаранты с фотографиями участников войны делают почти все подобные организации в Барнауле. Обычно печать занимает 10-20 минут. Стоимость услуг 450-500 рублей. Обычно ширина транспаранта – 290 мм, длина – 435 мм, длина ручки – 500 мм.

Однако ничего страшного, если у вашего транспаранта другие размеры: главное, чтобы вам было удобно. Сделать его можно самостоятельно из ДВП, фанеры, пластика или любого другого подручного материала любого цвета. Разместите на транспаранте увеличенный портрет вашего героя, также его имя, фамилию, звание, годы жизни.

Если портрета нет, не расстраивайтесь. Разместите на плакате эмблему акции "Бессмертный полк" и укажите имя героя. Не забудьте защитить портрет от дождя: заламинируйте его.

7
Кто будет помогать участникам акции?
Во время формирования и движения колонн будут работать более 400 волонтеров, прошедших обучение на базе АлтГУ. Также по пути шествия двух колонн будут дежурить сотрудники полиции, курсанты БЮИ, сотрудники МЧС. В случае необходимости будут находиться и медики, которые сумеют оказать помощь.
8
Где-то можно узнать дополнительную информацию?
Да, вы можете узнать все подробности на сайте организаторов: https://www.moypolk.ru/barnaul
9
Что еще интересного произойдет 9 мая в Барнауле?

Программа этого праздничного дня разнообразна. День начнется с традиционной торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу славы в 9:00. С 10:00 на площади Советов состоится торжественное построение войск Барнаульского гарнизона и прохождение колонны в рамках акции "Бессмертный полк Алтая". На площади Сахарова в это же время откроется музейно-выставочный ряд "Этот День Победы!", а на Привокзальной площади – выставка ретроавтомобилей "Эх, путь-дорожка фронтовая!".

В 13:00 на главной сценической площадке города пройдет торжественное открытие праздника "Спасибо за Победу!". Открытый легкоатлетический пробег "Кольцо Победы – 2019" стартует на площади Советов с 14:00.

С 20:00 на главной сценической площадке начнется вечерняя эстрадная программа с участием артистов Алтайского государственного театра музыкальной комедии и мужского вокального ансамбля под руководством А. Афанасьева Государственной филармонии Алтайского края "Память в сердце моем". В 22:00 праздник завершится фейерверком.

10
Сколько всего ветеранов сегодня проживает в Барнауле?
Согласно официальной информации мэрии, на сегодняшний день в городе проживает 537 ветеранов Великой Отечественной войны и 3926 тружеников тыла.
Читайте также в сюжете: День Победы-2019
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

29.04.2019 07:50
гость

Как пройдет "Бессмертный полк" в Барнауле и как к нему присоединиться

Хватит раздражать либерастов

0  0
29.04.2019 07:52
- гость -

Вот так выглядят поминки по советски...разнарядка...кто в первых рядах надо выставить особо отличившихся патриотов...потом помельче...а совсем мелких взад.
Георгиевская ленточка и бессмертный полк - это инструменты гибридной войны Путина.
Раньше их не было и все прекрасно обходились, а появились они ровно тогда, когда у Путина в голове вызрела идея имперского-советского реванша и желание править вечно.

0  0
29.04.2019 07:54
гость

Не нравится либерастам "Бессмертный полк"

0  0
29.04.2019 07:56
гость

Они без него прекрасно обходились

0  0
29.04.2019 07:57
гость

Они без него прекрасно обходились

Так раньше и без бандеровцев на Украине прекрасно обходились

0  0
29.04.2019 08:20
- гость -

Дедынапалках. Ходячее кладбище. Совок 2.0.

0  0
29.04.2019 08:24
гость

Это будущее кладбище зополизов нацистских тварей

0  0
29.04.2019 08:47
- гость -

ПОКАЗУХА

0  0
29.04.2019 08:54
- гость -

больная здесь аудитория в комментариях

0  0
29.04.2019 09:12
- гость -

еще болен тот кто все читает и еще комментирует

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