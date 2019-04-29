Патриотическая акция "Бессмертный полк" состоится в Алтайском крае уже в седьмой раз. 9 мая 2019 года по главному проспекту города пройдут горожане с портретами своих родственников – участников и ветеранов Великой Отечественной войны.
Это акция памяти, которую проводит Российское общественное движение в честь участников Великой Отечественной войны, тех, кто погиб, умер в мирное время от ран и старости. Во время этой акции участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в войне.
Таким образом ныне живущие могут воздать дань уважения тем, кто защищал Родину, продемонстрировать единство и патриотизм.
"Бессмертный полк" существует с 2012 года. Он был создан в Томске по инициативе граждан. В 2015 году гражданская инициатива была включена в федеральную программу подготовки к 70-летию Победы. 9 мая 2015 года по Красной площади в Москве с портретами отцов и дедов прошло уже 500 тысяч человек. Среди них – президент страны Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика.
Участники придут с транспарантами на парад 9 мая в Барнауле и примут участие в шествии "Бессмертного полка". При построении участников акции будет сохранен принцип формирования колонн по районам в две линии.
Движение колонн начнется сразу после окончания торжественного построения войск на площади Советов, примерно в 10:40.
Ориентируясь на это время, вы можете самостоятельно определить время своего прибытия на удобную для вас точку сбора.
Кстати, в финальной точке шествия (у Дворца зрелищ и спорта) в этом году создадут инсталляцию "Красная линия истории". Здесь все желающие смогут оставить свое послание или написать фамилию своего ветерана. Флажки будут выдавать волонтеры на мероприятии.
В этом году их три:
1. На площадке перед кинотеатром "Россия" (пр. Ленина, 71).
2. На площадке перед корпусом Алтайской академии культуры и искусств (пр. Ленина, 66).
3. На пересечении улицы Молодежной с проспектом Ленина.
Самый простой вариант – обратиться в любую местную типографию. Сегодня в Барнауле транспаранты с фотографиями участников войны делают почти все подобные организации в Барнауле. Обычно печать занимает 10-20 минут. Стоимость услуг 450-500 рублей. Обычно ширина транспаранта – 290 мм, длина – 435 мм, длина ручки – 500 мм.
Однако ничего страшного, если у вашего транспаранта другие размеры: главное, чтобы вам было удобно. Сделать его можно самостоятельно из ДВП, фанеры, пластика или любого другого подручного материала любого цвета. Разместите на транспаранте увеличенный портрет вашего героя, также его имя, фамилию, звание, годы жизни.
Если портрета нет, не расстраивайтесь. Разместите на плакате эмблему акции "Бессмертный полк" и укажите имя героя. Не забудьте защитить портрет от дождя: заламинируйте его.
Программа этого праздничного дня разнообразна. День начнется с традиционной торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу славы в 9:00. С 10:00 на площади Советов состоится торжественное построение войск Барнаульского гарнизона и прохождение колонны в рамках акции "Бессмертный полк Алтая". На площади Сахарова в это же время откроется музейно-выставочный ряд "Этот День Победы!", а на Привокзальной площади – выставка ретроавтомобилей "Эх, путь-дорожка фронтовая!".
В 13:00 на главной сценической площадке города пройдет торжественное открытие праздника "Спасибо за Победу!". Открытый легкоатлетический пробег "Кольцо Победы – 2019" стартует на площади Советов с 14:00.
С 20:00 на главной сценической площадке начнется вечерняя эстрадная программа с участием артистов Алтайского государственного театра музыкальной комедии и мужского вокального ансамбля под руководством А. Афанасьева Государственной филармонии Алтайского края "Память в сердце моем". В 22:00 праздник завершится фейерверком.
Комментарии
Как пройдет "Бессмертный полк" в Барнауле и как к нему присоединиться
Хватит раздражать либерастов
Вот так выглядят поминки по советски...разнарядка...кто в первых рядах надо выставить особо отличившихся патриотов...потом помельче...а совсем мелких взад.
Георгиевская ленточка и бессмертный полк - это инструменты гибридной войны Путина.
Раньше их не было и все прекрасно обходились, а появились они ровно тогда, когда у Путина в голове вызрела идея имперского-советского реванша и желание править вечно.
Не нравится либерастам "Бессмертный полк"
Они без него прекрасно обходились
Они без него прекрасно обходились
Так раньше и без бандеровцев на Украине прекрасно обходились
Дедынапалках. Ходячее кладбище. Совок 2.0.
Это будущее кладбище зополизов нацистских тварей
ПОКАЗУХА
больная здесь аудитория в комментариях
еще болен тот кто все читает и еще комментирует