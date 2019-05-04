4 мая 2019 года православные верующие отмечают Светлую субботу. Рассказываем, как нужно правильно провести этот день, можно ли убираться и ходить на кладбище, а также что такое артос, который раздают в храмах в этот день.
Что такое артос, который раздают в храмах в Светлую субботу?
Артос – специальный хлеб, который в храмах стоит всю Светлую седмицу около открытых Царских врат. Как говорится в Библии, после воскресения Иисус часто являлся своим ученикам и принимал с ними пищу, а также благословлял их трапезу. Поэтому ученики всегда оставляли незанятым среднее место за столом и ставили рядом на стол хлеб. Теперь и церкви в день Пасхи кладут в храме специальный хлеб. Всю седмицу он лежит в храме, а в субботу, накануне Антипасхи, читается особая молитва, после которой хлеб режут на кусочки и раздают верующим. Артос нужно хранить весь год. И употреблять его в пищу можно только в особых случаях: например, когда серьезно заболел. Есть артос нужно натощак. А хранят его в том месте, где стоят иконы.
Что нельзя делать в Светлую субботу?
Запрещается употреблять спиртные напитки, ругаться, скандалить, унывать. Нельзя скупиться и жадничать. Нужно гнать от себя завистливые мысли. Считается плохой приметой тосковать в этот день.
Также считается, что не стоит в Светлую неделю держать в руках нитку с иголкой, шить, вязать или вышивать. Лучше воздержаться и от ручной стирки.
Можно ли в Светлую субботу ходить на кладбище?
Нет. Первые недели после Пасхи должны быть посвящены радости воскрешения Христа. Грустить и горевать не позволяется, а потому и на кладбище в эти дни ходить нельзя. Есть только один день, когда разрешено съездить на кладбище, это Радоница, которая в 2019 году выпадает на 7 мая.
Можно ли в Светлую субботу убираться в доме?
Вообще-то считается, что генеральная уборка была проведена в Чистый четверг, а потому сейчас делать тяжелую работу нельзя. В то же время разрешены разные мелкие работы по хозяйству. Например, можно готовить пищу, можно и ухаживать за растениями. С другой стороны, как и во всякий церковный праздник, священники говорят, что если есть в том большая нужда, то можно заниматься и тяжелой работой, предварительно помолившись.
Почему Светлую субботу называли Хороводницей?
Первая Пасхальная неделя считалась началом возрождения, обновления жизни. И в это время проводили много обрядовых действий, связанных с заключением браков. В Светлую седмицу молодые парни и девушки "высматривали" друг друга.
Пасхальная неделя была временем, когда в русских деревнях проходили смотры невест. А потому девушки должны были показать себя во всей красе: водили хороводы, устраивали танцы и игры, пели песни.
Основное время таких хороводов выпадало на субботу, так за ней и закрепилось такое название.
А в первое воскресенье после Пасхи – на Красную горку – играли первые весенние свадьбы.
Читайте также в сюжете: Пасха-2019
Комментарии
Да-а-а-а . На дворе 21-ый век. Маразм крепчает. Хотя куда дальше?