Красная горка в России отмечается в тот же день, что и Антипасха. Вернее, это два названия у одного праздника. Рассказываем, почему так вышло, и какие приметы связаны с празднованием Красной горки.
Здесь опять произошло наложение языческих и христианских традиций. Для славян Красная горка – праздник плодородия и зрелости. Решение создать семью означало, что молодые готовы взять на себя ответственность друг за друга. Кроме того, этот период считался самым благоприятным для брака, так как ему покровительствовал сам бог солнца. Считалось, что семейные пары, созданные в это время, будут богаты, счастливы и многодетны.
По христианской традиции в этот день впервые после долгого перерыва, связанного с Великим постом, можно проводить венчания.
И до сих пор, согласно народным приметам, свадьбы, сыгранные на Красную горку, оказываются самыми крепкими: "Кто на Красную Горку женится – тот во век не разженится!" – говорят в народе.
Весело и шумно: праздник ведь молодежный. А к тому же это период сватовства. И девушки и парни показывали себя друг перед другом с самых лучших сторон. Наряжались, пели, плясали, играли, водили хороводы, ходили по гостям. Вообще считается, что на Красную горку нельзя сидеть дома, особенно холостым – иначе всю жизнь одиноким проживешь.
Молодежь развлекалась тем, что катала яйца с горок. Таким способом даже гадали на судьбу. Так, спускали с горки сырое яйцо и смотрели, каким оно докатится до подножия. Если целым, значит, его хозяина весь год ждут благополучие и успех.
Парень с девушкой скатывали два яйца и смотрели – если они катятся вместе рядышком, значит и по жизни им вместе идти, а если яйца катились в разные стороны, то не судьба.
Существуют и свои ограничения в этот праздник.
- Нельзя на Красную горку работать с землей. Считается, что земля празднует свое возрождение, поэтому ее не стоит беспокоить.
- Нельзя ссориться, иначе не помиритесь до Троицы.
- Нельзя сидеть дома в одиночестве – иначе весь век свой так и проведете.
- Супругам на Красную горку нельзя гулять или праздновать отдельно, иначе грозит разлад или разлука.
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