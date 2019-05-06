Что такое Радоница и как себя вести на кладбище в Родительский день

Радоница – это день, когда православные посещают кладбища и поминают усопших. В 2019 году Родительский день (второе название Радоницы) выпадает на 7 мая. У этого праздника есть глубокий смысл и интересная история. О том, как себя вести на кладбище в Родительский день, а также о том, как правильно поминать усопших, – в материале Amic.ru.
Праздник Радоница имеет языческие корни, он появился задолго до крещения Руси и носил название Радуница. Наши предки верили в существование загробного мира, но не разделяли его на ад и рай. Они считали, что все умершие естественной смертью попадают в другой мир – Ирий. По поверьям, Ирий находился на юге, жизнь там почти не отличалась от привычной, но вернуться домой покойник не мог. Лишь несколько дней в году врата в живой мир были открыты для его души, часть из них приходилась на весну. В честь этого события предки устраивали тризны – поминальные обеды с играми, песнями и хороводами. В душах умерших они видели всемогущих духов, которые могут послать обильный урожай или, напротив, устроить засуху, землетрясение. Поэтому покойника всячески задабривали.
Одна из традиций задабривания сохранилась и по сей день: на кладбища до сих пор носят угощения и стаканчики с водкой, не задумываясь об истинном смысле этого ритуала и не зная о том, что он противоречит христианскому учению.
Христианская Радоница тоже посвящена поминовению усопших, но празднуют ее совсем иначе. Своим происхождением христианская Радоница обязана церковному правилу, согласно которому поминать усопших во время Светлой седмицы (недели после Пасхи) нельзя. Восемь дней христиане должны радоваться воскрешению Христа, а на девятый день разрешено посещение кладбища: верующие приходят на могилы с радостной вестью и поминают родных.
Многие исследователи считают, что христианство наполнило языческую Радоницу новым смыслом, так как искоренить народные традиции не получилось. Как пишет святитель Иоанн Златоуст, верующие отмечают Радоницу, потому что "Иисус Христос сошел к мертвым; потому и собираемся мы…".
Церковь считает, что главное в поминовении усопшего – искренняя молитва за него. Будь то на кладбище или в храме. Традиционная тризна (еда, которой принято поминать), а тем более алкоголь, на кладбище неуместны.
В христианской традиции Радоницу отмечают так: приходят в храм, где в этот день совершаются заупокойные литургии, и подают записку об упокоении. После молитвы в храме верующие направляются на кладбища, где зажигают свечу и продолжают усиленно молиться. Допускается пригласить на могилу священника, который совершит чин литии.
После молитвы можно прибрать на могиле и просто посидеть рядом, вспоминая покойного.
"Не нужно есть или пить на кладбище, особенно недопустимо лить водку на могильный холм – этим оскорбляется память мертвого, – рассказали в Алтайской митрополии. – Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному".
Нельзя горевать и плакать. "Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц – нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага", – говорил святитель Иоанн Златоуст.
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