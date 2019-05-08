Салют в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне прогремит в Барнауле на пяти площадках. Рассказываем, где и во сколько можно посмотреть праздничный фейерверк.
Главный городской салют состоится на площади Сахарова. Начало в 22:00.
Помимо этого, праздничные фейерверки прогремят на следующих площадках:
в Ленинском районе: на площади Мира (ул. Георгия Исакова, 213);
в Индустриальном районе: в парке развлечений и отдыха "Лесная сказка" (ул. Энтузиастов, 10а);
в Октябрьском районе: на площади по проспекту Ленина, 152;
в Центральном районе: на площади перед ДК "Южный" (ул. Чайковского, 21).
Все фейерверки начнутся в 22:00.
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