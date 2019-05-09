Кульминацией Дня Победы в Барнауле по традиции станет праздничный фейерверк. И хотя уже много лет в каждом районе столицы края запускают свой, очень многие горожане предпочитают побывать на главном, который запускают на площади Сахарова. А после завершения салюта главным становится вопрос: "Как добраться домой?". Рассказываем:
В администрации Барнаула сообщили, что после праздничного салюта горожане смогут добраться до дома на общественном транспорте. Автобусы и троллейбусы заранее будут выстроены вдоль пр-кта Ленина (от ул.Кирова до ул.Димитрова), в районе здания № 57б (на остановке общественного транспорта "пл.Советов") и в районе пересечения пр-кта Красноармейского с ул.Молодежной в сторону Привокзальной площади.
От остановки "Аграрный университет" пассажиры смогут воспользоваться трамвайными маршрутами №1 и №7.
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