В прошлом депутат парламента Алтайского края, самый яркий член ЛДПР в регионе Андрей Щукин займет пост заместителя председателя правительства региона. Однако вхождение в состав исполнительной власти не изменит пока его членство в партии.

"Пока вопрос о выходе из партии не стоит", – сказал корреспонденту ИА "Амител" Андрей Щукин.

О его назначении стало известно буквально час назад. На сайте администрации был опубликован персональный состав правительства региона, которое заработает с 1 января 2017 года. Щукин будет курировать социальную политику.

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Еще месяц назад обсуждался вопрос назначения политика на пост главы ЛДПР в Омске. Однако Андрей Щукин от этого места отказался.

"Дома лучше", – пояснил он ИА "Амител" .

Напомним, Андрей Щукин возглавлял отделение ЛДПР в Алтайском крае с 2009 до марта 2015 года. С 2008 по 2016 год был депутатом АКЗС. На новых выборах в 2016 году в краевой парламент он не прошел.

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