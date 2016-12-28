Фото: Евгений Соловьев/barneos22.ru
Новое обрушение произошло в барнаульском ТРЦ "Галактика" 28 декабря — как сообщается на сайте barneos22.ru, о ЧП проинформировал барнаулец Евгений Соловьев.
В паблике в соцсети "ВКонтакте" Barnaul 22 отмечается: "С крана, который поднимал металл на Ашане (на Строителей в сторону центра), сорвался груз. Вроде все целы. Левая полоса занята".
Порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю эту информацию официально пока не подтвердили. В то же время в экстренном ведомстве добавили, что возле ТРЦ дежурят спасатели после того, как вечером 26 декабря в гипермаркете "Ашан" произошло обрушение кровли.
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Напомним, что по данному факту Следственным комитетом проводится проверка.
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Комментарии
Крановщик со стропальщиком, наверное сидеют, прям на глазах!!!! Вот не повезло ребятам, долго будут судится!!!
Причина обрушения-не обузданная алчность, разгильдяйство и не профессионализм, слава Богу что без жертв, однозначно к уголовной ответственности строительную контору, первый звонок администрации города, пора заканчивать с ТРЦ.