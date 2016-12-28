Фото: Евгений Соловьев/barneos22.ru
Провал в крыше, образовавшийся в гипермаркете "Ашан" вечером 26 декабря, увеличился под давлением снежной массы, рассказали порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Оказалось, что в ТРЦ "Галактика", где находится гипермаркет, 28 декабря произошло не новое обрушение, а расширение прежнего отверстия в кровле.
"У торгового комплекса продолжают дежурить наши спасатели на случай внезапного осложнения обстановки. Сейчас никакой угрозы людям нет", — добавили в МЧС.
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Напомним, что вечером 26 декабря произошло обрушение части потолочных конструкций. Никто не пострадал. По данному факту Следственным комитетом проводится проверка.
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Комментарии
В Пятигорске был тоже Провал , так Киса с Остапом даже сумели заработать на нём. * почему бы и нет в Барнауле ?