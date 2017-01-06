Осужденный за проведение митингов Ильдар Дадин находится на пути в новую колонию 9-10 января. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. До сих пор не было известно, что с ним. О его выбытии в новую колонию сообщали еще в начале декабря, но пока не было понятно, доставили его или нет.
"Он находился на этапе (в другую колонию), но, как сообщили мне во ФСИН, 29 декабря этап был прерван, чтобы осужденные могли помыться, в поезде такой возможности нет. И вместо сухого пайка им был предоставлен праздничный ужин, насколько это возможно (в местах лишения свободы). Им дали фрукты", — сообщила Москалькова, добавив, что он прибудет "ориентировочно 9-10 января".
А вот место, куда его везут, официально не раскрывается. По некоторым данным, это одна из колоний в Рубцовске в Алтайском крае.
Ильдар Дадин — первый в России осужденный за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Он был осужден в декабре 2015 года на три года колонии, но позже наказание смягчили до 2,5 лет.
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Дадин был отправлен в колонию в Карелии. Через несколько месяцев пребывания там его сторонники распространили письмо в котором от его имени рассказывается о пытках и издевательствах в колонии. В СМИ по этому поводу разразился целый скандал. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к руководству Федеральной службы исполнения наказаний и в прокуратуру.
Признаков травм у Дадина не обнаружили, но в другую колонию все же перевели.
Комментарии
Месяц по этапу - конной тягой или прятали , пока правозащитники запросы не послали , в том числе европейские ?
а кто из осужденных еще когда прибудет? дайте весь список. меня эта фигура не интересует.
Калибр, что же ты пел при СССР, поди и в КПСС состоял, самому не противно так подличать?
Думающим людям,в том числе и европейским ясно,что он давно в яме с негашёной известью лежит.А через несколько дней правозащитникам покажут загримированного под него работника фсин .И то издаля.
Месяц по этапу - конной тягой или прятали , пока правозащитники запросы не послали , в том числе европейские ?
они только одно защищают, им плевать на обычных граждан, плевать на рост цен и тарифов, на фактическую платную медицину и образование, на защиту прав обыкновенных заключенных, а не их вашей колонны, здесь как воды в рот набирают
а за что чувак сел то? у него в Панаме уварованное нашли?
Наглядная демонстрация глумления над политзаключенным, который отстаивал нормы Конституции!
Думаю, многие бы прибились к мостовой, если бы это гарантированно помогло сменить режим негативного застоя на позитивный рост
Про картины того художника ничего не слышал.Ирка прохорова в той передаче выискивала глубинные смыслы в прибивании мошонки к брусчатке,залезании голым в клубок колючей проволоки,поджигании с керосином дверей.По кисть и полотна не было ей сказано в той передаче ни слова.
Согласен с Анархи:многие оппозиционеры с оппозиционерками прибились бы к мостовой,мотивируя это стремлением к позитивному росту.Альтернтивно мыслящие оппозиционерки что-нибудь подходящее придумали для демонстрации отрыва от негативного застоя.
http://echo.msk.ru/programs/personalno/1904068-echo/
хорошо тему раскрыл
- гость - 6 января 2017 г. 16:30
Я против тупого быдла. А такового полно и среди либерастов, и среди поцреотов.
предавший раз, предаст и снова.
2017год - СТО ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
Никогда не идеализировал штаты, не считаю их истинно демократичными. Мне намного интереснее мини- государства с развитой экономикой - Швейцария, Лихтенштейн.
***** Давайте оставим штаты в покое и построим истинную либеральную демократию
Как там наш барнаульский оппозиционер тесленко?Глотает свободу полным ртом?
Дело в том,что "истории" с ильдаром раздувают на пустом месте. PS.А следить за содержанием осужденных бесспорно нужно.
Anarchy 6 января 2017 г. 17:05 "Никогда не идеализировал штаты, не считаю их истинно демократичными. Мне намного интереснее мини- государства с развитой экономикой - Швейцария, Лихтенштейн." ------------Огласите весь список пожалуйста или хотя бы чего нибудь, что производит развитая экономика Лихтенштейна, относительно Швейцарии слышал о часах и шоколадках(банковский сектор, сиречь ростовщиков, за экономику не принимаем), более не припомню, восполните мой пробел.
[Конституция РФ] [Глава 2] [Статья 31]
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Лихтенштейн — процветающая индустриальная страна с развитым сектором финансовых услуг и высоким уровнем жизни.
ВВП Лихтенштейна в 2007 году составил 4,16 млрд долл. ВВП на душу населения — 134 тыс. долл. США (2-е место в мире). На февраль 2012 года ВВП на душу населения составил 141 000$, что ставит его на второе место после Катара.
Главная отрасль экономики — обрабатывающая промышленность: металлообработка, точное приборостроение, оптика, производство вакуумной техники, электронных систем, микропроцессоров. Основу промышленности составляет точное машино- и приборостроение. Крупнейшими фирмами являются «Hilti AG» (крепёжное, малогабаритное строительное оборудование с автономным питанием) и «Oerlikon Balzers Coating AG» (услуги и оборудование для машиностроения по нанесению износостойких тонкопленочных покрытий методом PVD). Промышленность почти полностью ориентирована на экспорт. Значительное место занимают пищевкусовая (в частности, производство консервов и вин), текстильная, керамическая и фармацевтическая промышленность.
С развитием обрабатывающей промышленности и ростом предпринимательской деятельности трудовые ресурсы самого Лихтенштейна перестали удовлетворять спрос на рабочую силу. В разных сферах экономики заняты примерно 32,4 тыс. человек, при этом более трети из них (12,9 тыс. человек) ежедневно приезжает на работу из Австрии, Швейцарии и Германии. В промышленном секторе занято 43 % работающих, в сфере услуг 55 %, в сельском хозяйстве — менее 2 %.
Значительным источником доходов населения и казны является иностранный туризм, а также выпуск почтовых марок.
Джазатор. К сожалению, на сей высший закон давно положен болт(
Ок! К сожалению в магазине товаров от туда не встречал, впрочем может просто не обращал внимания.
На самом деле, я полагаю, что пространство тех, кого называют либералами, постепенно сужается. Оно сужается во всём мире. Об этом лишний раз говорит победа Трампа, потому что отмороженная публика, проталкивавшая Клинтон, потерпела поражение. Это не значит, что Трамп однозначно хороший и России будет с ним очень легко. Но самое главное: в лице Клинтон потерпела поражение самая паразитическая, самая психическая часть мировой верхушки, на которую всегда ориентировалась наша либерастия со времён ельцинщины.
А теперь давайте попробуем увидеть образ ближайшего будущего. Желательный – нам понятен. А какой может быть на самом деле, исходя из исторических векторов? Я думаю, что в 2017 году потрясения будут продолжаться. Очень много проблем будет в США. ЕС будет ослабляться. Теракты в Европе, к сожалению, не прекратятся, потому что то, что мы называемый «современным терроризмом» – это одна из новых форм управления глобальными процессами, и давление на Европу будет продолжаться. Покоя 2017 год не принесёт, безусловно. Вообще нужно сказать, что мир вступает в эпоху очень серьёзной турбулентности, и я думаю, что каждый последующий год будет турбулентнее предыдущего. Как говорил Тютчев, «счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые».
Внутри страны – не думаю, что будет много хорошего. Экономическая ситуация в стране едва ли улучшится. Противоречия между внешнеполитическим курсом и состоянием экономики и, выражаясь марксистским языком, классовый антагонизм тоже не исчезнут. У нас 105 тысяч долларовых миллионеров, 96 долларовых миллиардеров. В совокупности эта группа контролирует более 90% благосостояния страны. Жилищно-коммунальные фонды изношены где-то на 70-80%. Продолжается, несмотря на то, что появилась новая министр, ухудшение системы образования. Здравоохранение также деградирует. Когда чиновники говорят, что у нас выправилась демографическая ситуация – это неправда. То, что в ряде регионов увеличилась рождаемость – это одна сторона дела, но дело в том, что и смертность растёт. И когда нам рассказывают, что смертность снизилась – это ложь. Реальная статистика говорит о другом. То есть нарастают очень опасные ножницы противоречий между внешней политикой и внутренней. А состояние верхов и низов очень напоминает ситуацию накануне 1917 года. Вплоть до таких аналогий, что в 1916 году Фаберже получил максимальное количество заказов (и это при том, что шла война и неблагополучие экономики и общества росло) – и сегодня у нас то же самое. В кризисные годы растёт количество покупаемых нашими олигархами и полуолигархами яхт, недвижимости. В то время, когда жизненный уровень большинства упал, меньшинство шикует.
Такие ситуации не могут сохраняться долго. Либо они развиваются в одну сторону, либо в другую. Мы хорошо знаем, чем всё закончилось в 1917 году. То есть, иными словами, внутреннюю ситуацию надо приводить в соответствии с внешнеполитическим курсом. Иначе внешнеполитический курс, не будучи обеспеченным экономически, может окончиться очень плачевно. Борьба за суверенитет во внешней политике должна подкрепляться тылами. И Великую Отечественную войну мы выиграли прежде всего потому, что победили Германию не только на поле боя, но и наш тыл оказался сильнее немецкого. Поэтому приведение в порядок тыла и, безусловно (я не устаю это повторять) подавление Пятой колонны, прекращение предоставления ей телевизионных и иных площадок для выражения своих антироссийских и русофобских взглядов – вот это необходимое условие для наших дальнейших успехов. Пусть даже очень скромных.
Андрей Фурсов
Если судить по принятым законам в 2016 г. власть в РФ с упорством маньяка сама провоцирует граждан к протесту. Учитывая что антинародные законы в СМИ не обсуждаются, многие просто не знают о них. Не понимаю, на что они рассчитывают.
Очень здравые мысли изложил Андрей Фурсов.
дяя, бандос конечно жуткий этот ваш дадин, во сто крат хуже этих ваший цайкинских цапхов-головорезов!
Джазатор зарегистрированный 6 января 2017 г. 17:14 старожил [Конституция РФ] [Глава 2] [Статья 31]
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
коньституция написана пиндосами поэтому не канает
Anarchy 6 января 2017 г. 17:19 Лихтенштейн — процветающая индустриальная страна с развитым сектором финансовых услуг и высоким уровнем жизни.
Совсем паря уиом тронулся. В Лихтенщтейне два заводика на всю "огромную страну". и 37 тыс человек.
Если судить по принятым законам в 2016 г. власть в РФ с упорством маньяка сама провоцирует граждан к протесту. Учитывая что антинародные законы в СМИ не обсуждаются, многие просто не знают о них. Не понимаю, на что они рассчитывают. Источник: © ИА "Амител"
так и есть
17-42 а мужики - (Вики) то не знают ©
Anarchy 6 января 2017 г. 17:47
Ну ты то умен, чо - сравнивать микроскопическое княжество с империей
Анарх, а Порошенко норм пацан?
Это классический отмазон. Канада подайдет?
Совсем паря уиом тронулся. В Лихтенщтейне два заводика на всю "огромную страну". и 37 тыс человек.
Эти 37000 умеют собирать инструмент хилти, до которого интерсколу, как до луны.
- гость - 6 января 2017 г. 17:52 Интерскол вроде собирают в китае
- гость - 6 января 2017 г. 17:52
Зато у нас есть "Уралвагонзавод" ...а хотя уже нет, его в предбанкротном состоянии отдали Сердюкову на эвтаназию)))
Интерскол вроде собирают в китае
Алабугу уже отдали?
- гость - 6 января 2017 г. 17:40
Т.е. если рузкей царь (да и вообще просто рузкей, с твоей точки зрения, кто-нибудь) напишет в конституции "Рузкие все холопы и быдло, никаких прав не имеющие, их надлежит каждодневно драть кнутами нещадно" - то ты такому будешь за это пятки вылизывать и вместо туалетной бумажки в сортире работать, а написанное им с радостью примешь к исполнению как непреложный закон?