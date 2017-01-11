Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Государственная инспекция Алтайского края заявляет о необходимости приостановить строительные работы в крупнейшем барнаульском ТРЦ "Галактика" в связи с обрушением в гипермаркете "Ашан", произошедшим 26 декабря прошлого года.
"Государственная инспекция края застройщику второго этапа данного объекта направила письмо о принятии мер по приостановке строительства до выявления и устранения причин, вызвавших аварию в торговом центре "Галактика", – проинформировали в правительстве региона.
Краевые власти также подчеркивают, что сейчас на фоне инцидента в "Ашане" проводятся осмотры других объектов.
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Кроме того, региональный Минстройтранс рассматривает возможность введения обязательной госэкспертизы проектной документации для объектов социального, жилого, коммунально-бытового назначения и торговли.
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В правительстве Алтайского края также сообщили, что государственная экспертиза выявила нарушения, допущенные при проектировании ТРЦ. В частности, заявлялось об отсутствии расчетов фактических нагрузок от рекламной конструкции, а также о несоответствиях конструктивных решений рекламы и кровли здания.
Напомним, что гипермаркет "Ашан" базируется в крупнейшем барнаульском торгово-развлекательном центре "Галактика". Магазин открылся в ноябре прошлого года и ознаменовал собой запуск первой очереди ТРЦ. Вторую очередь "Галактики" планировалось открыть в первой половине 2017 года.
Комментарии
СРО распоясались. То-то ещё будет! Доверили козлу капусту (негосударственной экспертизе) давать заключения по проекту таких ответственных объектов. За огромные бабки эти козлы нарисуют положительные заключения по проектам не глядя.
В частности, заявлялось об отсутствии расчетов фактических нагрузок от рекламной конструкции, а также о несоответствиях конструктивных решений рекламы и кровли здания.
в общем снег и снеговые нагрузки ни при делах, во всем рекламщики виноваты
11.01.2017 13:41 - гость - В частности, заявлялось об отсутствии расчетов фактических нагрузок от рекламной конструкции, а также о несоответствиях конструктивных решений рекламы и кровли здания.
в общем снег и снеговые нагрузки ни при делах, во всем рекламщики виноваты ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ... также о несоответствиях конструктивных решений кровли здания. Внимательно читайте текст, прежде чем ляпнуть что попадя.
Расчетов кровли от снеговых нагрузок нет.
Поторопились напрасно со сроками. Металлоконструкции кровли таких ответственных объектов полагается изготавливать в заводских условиях по чертежам, а не на коленке лепить их на месте. Пожопились денежек!
так там все строительство из б/у металлоконструкций велось!!!! из новосиба ржавые балки привозили на стройку
Со снегом и рекламой все понятно, сделают летний магазин, чтоб туда хоть кто-то ходил, но вот я думаю по то что Горный рядом они тоже забыли, так то 8 сейсмический район, хоть и редко но метко.... Не, не пойду, верните завод..
А я слышала другое. Там зам по строительству очень хотел, что бы работали его люди. Там с самого начала сменилось несколько подрядных организаций, Заказчик, в лице этого зама, находил о чего докопаться. Кого то сгубила жадность?
11.01.2017 14:01 - гость - так там все строительство из б/у металлоконструкций велось!!!! из новосиба ржавые балки привозили на стройку ___________________________________________________________________ Это которые свой век уже отслужили? Их в металлолом надо было списать!
предполагаю, что запустили стандартную схему: - Женя, денег давай, а то проблемка там у тебя, ты же понимаешь, что мы и приостановить можем эксплуатацию...а у тебя там арендаторы... - я подумаю...сколько? - аулиард...ну вот так обозначил сам знаете кто.. - Идите на хутор, мы официально разрулим!! и тут Женю начинают, крутить официально, выводя ситуацию в информационное поле, где у Жени заведомо проигрышная позиция. Вывод - приостановят 100%, создадут макс головной боли, пока Женя не даст бабла старо как мир
11.01.2017 14:49 Алексей
Есть доказательства ? А современном мире, когда даже ручка пишет HD Video у 90% ситуаций есть доказательства. Или ты не Алексей, а Алексеевна на лавочке! Они там так же полагают, кто @, а кто @тутка и уже на 90% уверенно подтверждают, кто в подъезде нарик.
Нам .нужна .пауза.
кто свистит про б\у металл чистый инет тролль, лишь бы в лужу пернуть... все новое было