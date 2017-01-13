Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Предписание о приостановке строительства второй очереди ТРЦ "Галактика" выдано застройщику после обрушения, произошедшего в гипермаркете "Ашан".

"В целях последующего обеспечения безопасного пребывания людей в торговом центре Государственной инспекцией Алтайского края застройщику выдано предписание о приостановке строительных работ на второй очереди строительства", – сообщили 13 января в Государственной инспекции Алтайского края.

Кроме того, принято решение об отзыве заключения о соответствии выполненных на объекте работ. Это связано с необходимостью проведения дополнительных мероприятий по замене и усилению деформированных несущих конструкций. Также будет проведена повторная госэкспертиза всего проекта строительства и получения заключения экспертной организации.

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Что же касается выводов о самом факте обрушения в "Ашане", то, по мнению экспертов, аварийная ситуация возникла в результате нарушения требований к эксплуатации здания. А именно — кровля была несвоевременно очищена от снега.

Напомним, на этой неделе также сообщалось, что государственная экспертиза выявила нарушения, допущенные при проектировании ТРЦ. Так, было заявлено об отсутствии расчетов фактических нагрузок от рекламной конструкции, а также о несоответствиях конструктивных решений рекламы и кровли здания.

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Портал Amic.ru ранее неоднократно сообщал, что обрушение в гипермаркете "Ашан" произошло 26 декабря. В результате ЧП никто не пострадал. Сам магазин открылся совсем недавно – в ноябре 2016 года и ознаменовал собой запуск первой очереди крупнейшего барнаульского ТРЦ "Галактика". Вторую очередь торгового комплекса планировалось открыть в первой половине 2017 года.