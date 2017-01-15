Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Доследственная проверка по факту обрушения потолочных конструкций в барнаульском гипермаркете "Ашан" продолжается.
Как сообщили порталу Amic.ru в региональном управлении Следственного комитета, в рамках проверочных мероприятий была изъята проектная документация. Также проведены допросы представителей собственников и арендаторов здания.
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Напомним, что обрушение в "Ашане", который открылся в ноябре и стал первым якорным арендатором ТРЦ "Галактика", произошло вечером 26 декабря.
К счастью, никто не пострадал. По факту случившегося органы следствия начали проверку.
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Магазин был закрыт. Кроме того, государственная экспертиза выявила нарушения, допущенные при проектировании "Галактики" в части отсутствия расчетов фактических нагрузок от рекламной конструкции, а также несоответствий конструктивных решений рекламы и кровли здания.
Накануне стало известно, что Государственная инспекция Алтайского края выдала застройщику предписание о приостановке работ по строительству второй очереди ТРЦ. Напомним, ввести в эксплуатацию вторую очередь "Галактики" предполагалось в первой половине 2017 года.
Комментарии
ну всё, галактику закрыли. о чем теперь амик будет писать
Закрыть, запретить, сократить, обложить и т.д.
Закрыть, запретить, сократить, обложить и т.д.
это к чему? надо было дождаться обрушения кровли?
Прямые убытки и убытки в виде упущенной выгоды от этого ЧП составляют сотни миллионов рублей. Если это все продлится полгода, то вероятно сумма достигнет и величины с девятью нолями. Это чувствительно даже для самой богатой семьи нашего края. Им придётся принять меры, может увеличить на 1-2% торговую наценку в контролируемых ими магазинах. Так что, за это ЧП так или иначе заплатим мы с вами
А после наценки эти помойки в шаговой доступности не крякнут?
кто в теме - ракшина доят или ашан?
попал Коля П.
А секретную информацию тоже изъяли?
Женя Ракшин попал на бабки! Ну уважающие себя люди ходят в Магнит,Холидей,Ашан-1,Ярче,магазины шаговой доступности,не весь мир замнулся же на мне!