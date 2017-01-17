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Взрыв произошел на Бийском олеумном заводе, в результате чего пострадали не менее четырех человек, передает ТАСС со ссылкой на управление гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Алтайского края.

Известно, что ЧП случилось вечером 17 января в тот момент, когда рабочие проводили расчистку территории для подготовки к строительству нового здания. Сотрудники разбирали старый фундамент и наткнулись на трубу. При ударе молотком она взорвалась. По всей видимости, произошла детонация отложений взрывчатки.

Уточняется, что построек на месте, где случился взрыв, нет. В результате инцидента пострадали четыре человека. Двое из них доставлены в реанимацию.

Отметим, что казенное предприятие "Бийский олеумный завод" занимается производством взрывчатых веществ, а также кислот и растворителей.