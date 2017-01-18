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Семья рабочего, погибшего при взрыве на Бийском олеумном заводе, получит компенсацию в размере одного миллиона рублей, сообщили в городской администрации.

В мэрии наукограда уточняют, что все пострадавшие были официально трудоустроены. "Это значит, что семья погибшего получит компенсацию в сумме одного миллиона рублей, остальным пострадавшим причитаются выплаты, соразмерные полученным ими травмам, правда, после того, как будут готовы медицинские заключения по каждому из них. В зависимости от степени утраты ими трудоспособности компенсационными выплатами займется Фонд социального страхования", — указывают в администрации.

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Напомним, что взрыв на Бийском олеумном заводе произошел 17 января около 15:00. Инцидент случился во время демонтажных работ. В результате пострадали четыре человека. Один из них позже скончался в больнице.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.