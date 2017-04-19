Фото: администрация Алтайского края

Специальный показ фильма Гарика Сукачева "Алтайская песня", который музыкант снимал в Алтайском крае и Республике Алтай, пройдет на Всероссийском Шукшинском кинофестивале в июле до официальной премьеры на Первом канале, сообщает пресс-служба администрации края.

Отмечается, что 19 июля фильм можно будет увидеть в барнаульском кинотеатре "Мир", 22 июля его покажут в Сростках на горе Пикет. В эфир Первого канала "Алтайская песня" выйдет только осенью. При этом неизвестно, приедет ли сам Гарик Сукачев в Алтайский край на премьеру своей картины. Скорее всего, лента будет открывать программу фестиваля.

Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" и XIX Всероссийский Шукшинский кинофестиваль состоятся в регионе с 18 по 22 июля. Почетными гостями в этом году станут актеры Федор Добронравов, Кирилл Плетнев и другие. Полный список гостей станет известен уже в начале мая.

Отметим, что "Алтайская песня" — документальный фильм с элементами игрового кино, который является совместным проектом Первого канала и Русского географического общества. Съемки прошли в сентябре прошлого года в Алтайском крае и Республике Алтай. Режиссер Гарик Сукачев проехал на своем мотоцикле "Харли Дэвидсон" по самым живописным местам Чуйского тракта до самой границы с Монголией. Группа побывала в Сростках, "Бирюзовой Катуни", Семинском перевале, городе-курорте Белокуриха, но основная же часть съемок прошла непосредственно в Республике Алтай. Особое место в маршруте будет уделено селу Усть-Кокса, где Сукачев планирует встретиться с алтайскими шаманами.



