Дмитрий Аганов стал самым богатым депутатом по итогам 2016 года. Он заработал 48 млн 217 тыс. рублей. В тройке обеспеченных парламентариев также Юрий Матвейко, Всеволод Кондратьев. ИА "Амител" просмотрело данные из деклараций всех 67 депутатов АКЗС.

Дмитрий Аганов, который в прошлом году сдал мандат депутата Барнаульской городской думы (фракция "Справедливая Россия") и пошел на выборы в АКЗС уже от "Единой России", является бизнесменом. В его собственности несколько земельных участков, две квартиры, доли в нежилых помещениях. Кстати, президент Владимир Путин заработал в 2016 году в пять раз меньше Дмитрия Аганова. Хотя, конечно, эти два факта никак не связаны.

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Чуть меньше — 42 млн 77 тыс. рублей — заработал единоросс, председатель Совета директоров компании "Октан" Юрий Матвейко.

По 11 млн заработали единороссы – заместитель директора по производству ОАО "СтройГАЗ" Всеволод Кондратьев и генеральный директор АО "СК Алтайкрайэнерго" и АО "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб. Более 10 млн заработал и единоросс, генеральный директор ООО "Бочкаревский пивоваренный завод" Вадим Смагин.

У Игоря Пляко, Сергея Бенслера, Александра Траутвейна, Юрия Матвейко есть несколько крупных земельных участков. О том, на каких машинах ездят депутаты, расскажем в одном из следующих материалов.

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Ну а теперь все депутаты по убывающей:

Аганов Дмитрий ("Единая Россия", далее ЕР) — 48 млн 217 тыс. рублей

Матвейко Юрий (ЕР) — 42 млн 77 тыс. рублей

Кондратьев Всеволод (ЕР) — 11 млн 259 тыс. рублей

Приб Сергей (ЕР) — 11 млн 110 тыс. рублей

Смагин Вадим (ЕР) — 10 млн 485 тыс. рублей

Данилин Николай (ЕР) — 9 млн 656 тыс. рублей

Кривенко Алексей (ЕР) — 7 млн 256 тыс. рублей

Найден Алексей (ЕР) — 7 млн 176 тыс. рублей

Кайро Юрий (ЕР) — 4 млн 524 тыс. рублей

Хмурович Андрей (ЕР) — 3 млн 860 тыс. рублей

Семенов Владислав (ЛДПР) — 3 млн 846 тыс. рублей

Панарин Игорь (ЕР) — 3 млн 493 тыс. рублей

Устинов Владимир (ЕР) — 3 млн 316 тыс. рублей

Осипов Андрей (ЕР) — 2 млн 839 тыс. рублей

Бушков Николай (ЕР) — 2 млн 581 тыс. рублей

Ильюченко Татьяна (ЕР) — 2 млн 461 тыс. рублей

Трофимов Борис (ЕР) — 2 млн 305 тыс. рублей

Серов Сергей (ЕР) — 2 млн 289 тыс. рублей.

Лазарев Александр (ЕР) — 2 млн 207 тыс. рублей

Теплова Ирина (ЕР) — 2 млн 192 тыс. рублей

Сивец Сергей (ЕР) — 2 млн 190 тыс. рублей

Лунев Альберт (ЕР) — 2 млн 98 тыс. рублей

Романенко Александр (ЕР) — 2 млн 74 тыс. рублей

Солнцева Ирина (ЕР) — 1 млн 857 тыс. рублей

Молотов Александр — 1 млн 648 тыс. рублей

Степин Максим (ЕР) — 1 млн 455 тыс. рублей

Бенслер Сергей (ЕР) — 1 млн 434 тыс. рублей

Гуков Александр (ЕР) — 1 млн 318 тыс. рублей

Писарев Сергей (ЕР) — 1 млн 292 тыс. рублей

Шабанов Сергей (ЕР) — 1 млн 277 тыс. рублей

Абрамов Андрей (ЕР) — 1 млн 236 тыс. рублей

Гуминский Валерий (ЕР) — 1 млн 195 тыс. рублей

Суворов Анатолий (ЕР) — 1 млн 79 тыс. рублей

Астанчик Юрий (КПРФ) — 1 млн 77 тыс. рублей

Степурко Дмитрий (ЛДПР) — 1 млн рублей

Пляко Игорь (ЕР) — 928 тыс. рублей

Мордовин Иван (ЕР) — 927 тыс. рублей

Талдыкин Максим (КПРФ) — 915 тыс. рублей

Балушкин Александр (ЕР) — 912 тыс. рублей

Волков Андрей (ЕР) — 855 тыс. рублей

Суслова Людмила ("Справедливая Россия") — 767 тыс. рублей

Якушев Николай (ЕР) — 747 тыс. рублей

Диркс Иван (ЕР) — 745 тыс. рублей

Початов Вячеслав (КПРФ) — 720 тыс. рублей

Цепенко Наталья (ЕР) — 663 тыс. рублей

Шудра Ирина (ЛДПР) — 652 тыс. рублей

Шумихин Павел (ЕР) — 607 тыс. рублей

Демин Александр (ЕР) — 600 тыс. рублей

Щербаков Виталий (ЕР) — 576 тыс. рублей

Голобородько Денис (ЕР) — 515 тыс. рублей

Дубинин Иван (ЛДПР) — 488 тыс. рублей

Николайчик Александр ("Справедливая Россия") — 488 тыс. рублей

Сартаков Андрей (КПРФ) — 436 тыс. рублей

Траутвейн Александр (ЕР) — 398 тыс. рублей

Прусакова Мария (КПРФ) — 372 тыс. рублей

Кравченко Олег (КПРФ) — 313 тыс. рублей

Вакаев Владислав ("Справедливая Россия") — 288 тыс. рублей

Боровикова Евгения (ЛДПР) — 263 тыс. рублей

Рего Павел (ЛДПР) — 246 тыс. рублей

Лапина Вероника (КПРФ) — 228 тыс. рублей

Попов Владимир (КПРФ) — 220 тыс. рублей

Абрамова Оксана (ЛДПР) — 215 тыс. рублей

Никишанин Михаил ("Справедливая Россия") — 199 тыс. рублей

Журавлева Ирина (ЛДПР) — 116 тыс. рублей

Секрета Андрей (ЛДПР) — 95 тыс. рублей

Железовский Василий ("Справедливая Россия") — 62 тыс. рублей

Лямин Сергей (ЕР) — 62 тыс. рублей