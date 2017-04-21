Пятница, 21 Апрель, 07:54

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,42
€ 60,61
Brent
$ 51,5
6°
Обь
516см +13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 Марафон Победы-2017
Новости

Самый богатый депутат АКЗС заработал в пять раз больше Путина

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Дмитрий Аганов указал в декларации доход в 48 млн рублей

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Дмитрий Аганов стал самым богатым депутатом по итогам 2016 года. Он заработал 48 млн 217 тыс. рублей. В тройке обеспеченных парламентариев также Юрий Матвейко, Всеволод Кондратьев. ИА "Амител" просмотрело данные из деклараций всех 67 депутатов АКЗС.

Дмитрий Аганов, который в прошлом году сдал мандат депутата Барнаульской городской думы (фракция "Справедливая Россия") и пошел на выборы в АКЗС уже от "Единой России", является бизнесменом. В его собственности несколько земельных участков, две квартиры, доли в нежилых помещениях. Кстати, президент Владимир Путин заработал в 2016 году в пять раз меньше Дмитрия Аганова. Хотя, конечно, эти два факта никак не связаны.

Читайте также: Еще один алтайский экс-справоросс вступает в партию "Единая Россия"

Чуть меньше — 42 млн 77 тыс. рублей — заработал единоросс, председатель Совета директоров компании "Октан" Юрий Матвейко.

По 11 млн заработали единороссы – заместитель директора по производству ОАО "СтройГАЗ" Всеволод Кондратьев и генеральный директор АО "СК Алтайкрайэнерго" и АО "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб. Более 10 млн заработал и единоросс, генеральный директор ООО "Бочкаревский пивоваренный завод" Вадим Смагин.

У Игоря Пляко, Сергея Бенслера, Александра Траутвейна, Юрия Матвейко есть несколько крупных земельных участков. О том, на каких машинах ездят депутаты, расскажем в одном из следующих материалов.

Читайте также: Сколько зарабатывают и чем владеют алтайские депутаты Госдумы?

Ну а теперь все депутаты по убывающей:

Аганов Дмитрий ("Единая Россия", далее ЕР) — 48 млн 217 тыс. рублей

Матвейко Юрий (ЕР) — 42 млн 77 тыс. рублей

Кондратьев Всеволод (ЕР) — 11 млн 259 тыс. рублей

Приб Сергей (ЕР) — 11 млн 110 тыс. рублей

Смагин Вадим (ЕР) — 10 млн 485 тыс. рублей

Данилин Николай (ЕР) — 9 млн 656 тыс. рублей

Кривенко Алексей (ЕР) — 7 млн 256 тыс. рублей

Найден Алексей (ЕР) — 7 млн 176 тыс. рублей

Кайро Юрий (ЕР) — 4 млн 524 тыс. рублей

Хмурович Андрей (ЕР) — 3 млн 860 тыс. рублей

Семенов Владислав (ЛДПР) — 3 млн 846 тыс. рублей

Панарин Игорь (ЕР) — 3 млн 493 тыс. рублей

Устинов Владимир (ЕР) — 3 млн 316 тыс. рублей

Осипов Андрей (ЕР) — 2 млн 839 тыс. рублей

Бушков Николай (ЕР) — 2 млн 581 тыс. рублей

Ильюченко Татьяна (ЕР) — 2 млн 461 тыс. рублей

Трофимов Борис (ЕР) — 2 млн 305 тыс. рублей

Серов Сергей (ЕР) — 2 млн 289 тыс. рублей.

Лазарев Александр (ЕР) — 2 млн 207 тыс. рублей

Теплова Ирина (ЕР) — 2 млн 192 тыс. рублей

Сивец Сергей (ЕР) — 2 млн 190 тыс. рублей

Лунев Альберт (ЕР) — 2 млн 98 тыс. рублей

Романенко Александр (ЕР) — 2 млн 74 тыс. рублей

Солнцева Ирина (ЕР) — 1 млн 857 тыс. рублей

Молотов Александр — 1 млн 648 тыс. рублей

Степин Максим (ЕР) — 1 млн 455 тыс. рублей

Бенслер Сергей (ЕР) — 1 млн 434 тыс. рублей

Гуков Александр (ЕР) — 1 млн 318 тыс. рублей

Писарев Сергей (ЕР) — 1 млн 292 тыс. рублей

Шабанов Сергей (ЕР) — 1 млн 277 тыс. рублей

Абрамов Андрей (ЕР) — 1 млн 236 тыс. рублей

Гуминский Валерий (ЕР) — 1 млн 195 тыс. рублей

Суворов Анатолий (ЕР) — 1 млн 79 тыс. рублей

Астанчик Юрий (КПРФ) — 1 млн 77 тыс. рублей

Степурко Дмитрий (ЛДПР) — 1 млн рублей

Пляко Игорь (ЕР) — 928 тыс. рублей

Мордовин Иван (ЕР) — 927 тыс. рублей

Талдыкин Максим (КПРФ) — 915 тыс. рублей

Балушкин Александр (ЕР) — 912 тыс. рублей

Волков Андрей (ЕР) — 855 тыс. рублей

Суслова Людмила ("Справедливая Россия") — 767 тыс. рублей

Якушев Николай (ЕР) — 747 тыс. рублей

Диркс Иван (ЕР) — 745 тыс. рублей

Початов Вячеслав (КПРФ) — 720 тыс. рублей

Цепенко Наталья (ЕР) — 663 тыс. рублей

Шудра Ирина (ЛДПР) — 652 тыс. рублей

Шумихин Павел (ЕР) — 607 тыс. рублей

Демин Александр (ЕР) — 600 тыс. рублей

Щербаков Виталий (ЕР) — 576 тыс. рублей

Голобородько Денис (ЕР) — 515 тыс. рублей

Дубинин Иван (ЛДПР) — 488 тыс. рублей

Николайчик Александр ("Справедливая Россия") — 488 тыс. рублей

Сартаков Андрей (КПРФ) — 436 тыс. рублей

Траутвейн Александр (ЕР) — 398 тыс. рублей

Прусакова Мария (КПРФ) — 372 тыс. рублей

Кравченко Олег (КПРФ) — 313 тыс. рублей

Вакаев Владислав ("Справедливая Россия") — 288 тыс. рублей

Боровикова Евгения (ЛДПР) — 263 тыс. рублей

Рего Павел (ЛДПР) — 246 тыс. рублей

Лапина Вероника (КПРФ) — 228 тыс. рублей

Попов Владимир (КПРФ) — 220 тыс. рублей

Абрамова Оксана (ЛДПР) — 215 тыс. рублей

Никишанин Михаил ("Справедливая Россия") — 199 тыс. рублей

Журавлева Ирина (ЛДПР) — 116 тыс. рублей

Секрета Андрей (ЛДПР) — 95 тыс. рублей

Железовский Василий ("Справедливая Россия") — 62 тыс. рублей

Лямин Сергей (ЕР) — 62 тыс. рублей

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
07:46
Самый богатый депутат АКЗС заработал в пять раз больше Путина 0
07:24
Как барнаульцам провести выходные и куда сходить 22 и 23 апреля? 0
07:03
Может ли полиция прогнать уличного музыканта и запретить ему выступать? 0
06:32
Тимур Каргинов и Константин Обухов: "Стендап — это личный опыт" 0
06:01
Не всем по зубам: сколько стоят услуги стоматолога в Барнауле? 2
05:12
Когда в России уравняют МРОТ и прожиточный минимум? 0
04:08
Солнце и тепло под +20 градусов обещают в Алтайском крае 21 апреля 0
03:18
Двухуровневую квартиру с камином продают в Барнауле за 9 млн рублей. Фото 1
02:05
Астрофизики открыли экзопланету, пригодную для жизни 0
01:03
Уиллу Смиту предложили стать Джинном в фильме "Аладдин" 0
00:07
Отговорок больше нет: назван способ, как заставить себя заниматься спортом 3
23:09
Адвокат режиссера Учителя пожаловался в Госдуму на депутата Поклонскую 0
22:07
Житель Тюмени угнал автомобиль, чтобы съездить на похороны кота в Тобольск 0
21:06
Власти Свердловской области разрешили туристам ездить на перевал Дятлова 16
20:05
Песков опроверг информацию о преследованиях геев в Чечне 0
19:48
17-летний гонщик на "Формуле-4" лишился обеих ног 0
19:27
Песков ответил на вопрос о возможной интеграции в Россию ДНР и ЛНР 0
19:08
Коротко о главном: доходы депутатов, "Сказка" в "Родине" и список Forbes
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 апреля
18:46
Мотоцикл перевернулся в центре Барнаула, пострадали два человека 0
18:28
Борьба и битва поваров: что интересного будет на форуме АТР 2017 года? 0
18:07
Сити-менеджер Барнаула пообещал лично контролировать городские проекты 1
17:49
Директор ФСБ: установлена личность заказчика теракта в метро Петербурга 0
17:33
Сколько заработали первые лица Алтайского Заксобрания в 2016 году? 13
17:24
Президент Путин подписал указ о призыве граждан России на военные сборы 2
17:13
Алтайским бизнесменам не нашлось места в ТОП-200 богатейших россиян 3
17:01
Какие пробелы нашли в законе об ОСАГО за неделю до его вступления в силу? 1
16:51
Вылет пассажирского самолета задержали в Китае из-за драки супругов 1
16:33
Пропавшая в Барнауле девушка погибла 3
16:22
"Россия никогда не оставит Крым" — кандидат в президенты Франции Фийон 0
16:14
Когда отмечается праздник Красная горка в 2017 году? 1
16:03
Российский турист пропал на Кипре 1
15:51
Целью удара США по Сирии была демонстрация силы — МИД России 18
15:40
Кто вошел в топ-10 богатейших россиян 2017 года по версии Forbes? 1
15:34
Прохожие помешали жителю Екатеринбурга убить пятилетнего сына на улице 1
15:22
Михельсон вновь возглавил список самых богатых россиян по версии Forbes 0
15:14
Уровень воды начал снижаться в реках Алтайского края 1
15:09
КПРФ проведет в Барнауле митинг-концерт "Алтай против террора" 14
15:06
Что такое налоговый вычет за отдых в санатории и работает ли это в России? 0
14:50
Жителя Алтайского края судят за смерть ребенка от отравления угарным газом 0
14:33
"Единая Россия". Перезагрузка" — новый проект на Amic.ru 119
14:24
Полиция США задержала мужчину, преследовавшего младшую дочь Обамы 4
14:16
Проект расширения моста на Новом рынке в Барнауле обойдется в 7,5 млн руб. 10
14:05
Школьные автобусы украсят в Барнауле перед праздником День Победы 6
13:53
Какие товары россияне смогут покупать на AliExpress в кредит и рассрочку? 2
13:34
Показываем новый социальный магазин, открывшийся в Барнауле 2
13:21
Участок проспекта Ленина перекроют в Барнауле 1 мая из-за эстафеты 0
13:13
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Горном Алтае 0
13:05
Что такое электронные трудовые книжки, какие у них плюсы и зачем они нужны? 15
12:54
Антимонопольщики не нашли сговора в росте цен на масло на Алтае 17
12:34
СМИ: российские бомбардировщики перехвачены ВВС США рядом с Аляской 7

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.