Дмитрий Аганов стал самым богатым депутатом по итогам 2016 года. Он заработал 48 млн 217 тыс. рублей. В тройке обеспеченных парламентариев также Юрий Матвейко, Всеволод Кондратьев. ИА "Амител" просмотрело данные из деклараций всех 67 депутатов АКЗС.
Дмитрий Аганов, который в прошлом году сдал мандат депутата Барнаульской городской думы (фракция "Справедливая Россия") и пошел на выборы в АКЗС уже от "Единой России", является бизнесменом. В его собственности несколько земельных участков, две квартиры, доли в нежилых помещениях. Кстати, президент Владимир Путин заработал в 2016 году в пять раз меньше Дмитрия Аганова. Хотя, конечно, эти два факта никак не связаны.
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Чуть меньше — 42 млн 77 тыс. рублей — заработал единоросс, председатель Совета директоров компании "Октан" Юрий Матвейко.
По 11 млн заработали единороссы – заместитель директора по производству ОАО "СтройГАЗ" Всеволод Кондратьев и генеральный директор АО "СК Алтайкрайэнерго" и АО "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб. Более 10 млн заработал и единоросс, генеральный директор ООО "Бочкаревский пивоваренный завод" Вадим Смагин.
У Игоря Пляко, Сергея Бенслера, Александра Траутвейна, Юрия Матвейко есть несколько крупных земельных участков. О том, на каких машинах ездят депутаты, расскажем в одном из следующих материалов.
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Ну а теперь все депутаты по убывающей:
Аганов Дмитрий ("Единая Россия", далее ЕР) — 48 млн 217 тыс. рублей
Матвейко Юрий (ЕР) — 42 млн 77 тыс. рублей
Кондратьев Всеволод (ЕР) — 11 млн 259 тыс. рублей
Приб Сергей (ЕР) — 11 млн 110 тыс. рублей
Смагин Вадим (ЕР) — 10 млн 485 тыс. рублей
Данилин Николай (ЕР) — 9 млн 656 тыс. рублей
Кривенко Алексей (ЕР) — 7 млн 256 тыс. рублей
Найден Алексей (ЕР) — 7 млн 176 тыс. рублей
Кайро Юрий (ЕР) — 4 млн 524 тыс. рублей
Хмурович Андрей (ЕР) — 3 млн 860 тыс. рублей
Семенов Владислав (ЛДПР) — 3 млн 846 тыс. рублей
Панарин Игорь (ЕР) — 3 млн 493 тыс. рублей
Устинов Владимир (ЕР) — 3 млн 316 тыс. рублей
Осипов Андрей (ЕР) — 2 млн 839 тыс. рублей
Бушков Николай (ЕР) — 2 млн 581 тыс. рублей
Ильюченко Татьяна (ЕР) — 2 млн 461 тыс. рублей
Трофимов Борис (ЕР) — 2 млн 305 тыс. рублей
Серов Сергей (ЕР) — 2 млн 289 тыс. рублей.
Лазарев Александр (ЕР) — 2 млн 207 тыс. рублей
Теплова Ирина (ЕР) — 2 млн 192 тыс. рублей
Сивец Сергей (ЕР) — 2 млн 190 тыс. рублей
Лунев Альберт (ЕР) — 2 млн 98 тыс. рублей
Романенко Александр (ЕР) — 2 млн 74 тыс. рублей
Солнцева Ирина (ЕР) — 1 млн 857 тыс. рублей
Молотов Александр — 1 млн 648 тыс. рублей
Степин Максим (ЕР) — 1 млн 455 тыс. рублей
Бенслер Сергей (ЕР) — 1 млн 434 тыс. рублей
Гуков Александр (ЕР) — 1 млн 318 тыс. рублей
Писарев Сергей (ЕР) — 1 млн 292 тыс. рублей
Шабанов Сергей (ЕР) — 1 млн 277 тыс. рублей
Абрамов Андрей (ЕР) — 1 млн 236 тыс. рублей
Гуминский Валерий (ЕР) — 1 млн 195 тыс. рублей
Суворов Анатолий (ЕР) — 1 млн 79 тыс. рублей
Астанчик Юрий (КПРФ) — 1 млн 77 тыс. рублей
Степурко Дмитрий (ЛДПР) — 1 млн рублей
Пляко Игорь (ЕР) — 928 тыс. рублей
Мордовин Иван (ЕР) — 927 тыс. рублей
Талдыкин Максим (КПРФ) — 915 тыс. рублей
Балушкин Александр (ЕР) — 912 тыс. рублей
Волков Андрей (ЕР) — 855 тыс. рублей
Суслова Людмила ("Справедливая Россия") — 767 тыс. рублей
Якушев Николай (ЕР) — 747 тыс. рублей
Диркс Иван (ЕР) — 745 тыс. рублей
Початов Вячеслав (КПРФ) — 720 тыс. рублей
Цепенко Наталья (ЕР) — 663 тыс. рублей
Шудра Ирина (ЛДПР) — 652 тыс. рублей
Шумихин Павел (ЕР) — 607 тыс. рублей
Демин Александр (ЕР) — 600 тыс. рублей
Щербаков Виталий (ЕР) — 576 тыс. рублей
Голобородько Денис (ЕР) — 515 тыс. рублей
Дубинин Иван (ЛДПР) — 488 тыс. рублей
Николайчик Александр ("Справедливая Россия") — 488 тыс. рублей
Сартаков Андрей (КПРФ) — 436 тыс. рублей
Траутвейн Александр (ЕР) — 398 тыс. рублей
Прусакова Мария (КПРФ) — 372 тыс. рублей
Кравченко Олег (КПРФ) — 313 тыс. рублей
Вакаев Владислав ("Справедливая Россия") — 288 тыс. рублей
Боровикова Евгения (ЛДПР) — 263 тыс. рублей
Рего Павел (ЛДПР) — 246 тыс. рублей
Лапина Вероника (КПРФ) — 228 тыс. рублей
Попов Владимир (КПРФ) — 220 тыс. рублей
Абрамова Оксана (ЛДПР) — 215 тыс. рублей
Никишанин Михаил ("Справедливая Россия") — 199 тыс. рублей
Журавлева Ирина (ЛДПР) — 116 тыс. рублей
Секрета Андрей (ЛДПР) — 95 тыс. рублей
Железовский Василий ("Справедливая Россия") — 62 тыс. рублей
Лямин Сергей (ЕР) — 62 тыс. рублей
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