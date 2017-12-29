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Плата за мусор для жителей Барнаула вырастет в начале 2018 года

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Для некоторых плательщиков рост будет в два раза

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Плата за вывоз мусора для жителей многоэтажек вырастет примерно на 20 рублей, для частного сектора — на 50 рублей. Новые цены в квитанциях жители города увидят уже в феврале 2018 года. Об этом порталу Amic.ru сообщил генеральный директор АО "Эко-Комплекс" Виктор Карл.

Для примера: сейчас в частном секторе в Барнауле плата за выброс мусора на одного человека в АО "ЭКО-Комплекс" составляет 58,79 рубля. То есть плата вырастет примерно в два раза, но относительно других строк в квитанции – незначительно.

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Рост платы обусловлен ростом тарифа для барнаульского полигона, оператором которого является "Эко-Комплекс". Так, тонна мусора, привезенного на полигон, будет стоить по новому тарифу с 1 января 2018 года 949,9 рубля.

Сравнить, насколько это больше, чем раньше, корректно невозможно, ибо до сих пор тариф рассчитывался в кубометрах. Примерный рост – в шесть раз. Соответственно, плата повышается и для компаний, вывозящих мусор на полигон, и, в конце концов, для платящих за эти услуги жителей Барнаула.

Норматив для жителей Барнаула по накоплению мусора пока останется прежним: 0,184 кубических метра в месяц на человека для благоустроенного и частично благоустроенного жилья и 0,269 кубометра для частного сектора.

Но ориентировочно с середины следующего года изменится и он. Тогда начнет работать новый региональный оператор, он будет отвечать и за сбор, и за вывоз, и за сортировку, и за утилизацию мусора. С ним придут и новые тарифы.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.12.2017 07:50
- гость -

Ну хоть бы одну положительную новость?

0  0
29.12.2017 07:50
Пионер

Никогда такого не было и вот опять

0  0
29.12.2017 08:02
- гость -

ну 20 не жалко

0  0
29.12.2017 08:07
Сталинский Сокол

Согласен платить больше, за вывоз МУСОРА, который заседает в Кремле, на главном Троне. Вот уж по истине, заплесневелая вонючка. Смердит не только в России.

0  0
29.12.2017 08:22
- гость -

Сокол в либерасты подался или снюхался с ними.

0  0
29.12.2017 08:27
Дворник с метлой

Норматив на мусор завышен в разы. Перевозка рассчитывается по объему контейнеров, а не того, что спрессовано мусоровозом. Про раздельный сбор и сортировку тупо молчат. Прибыль этих дельцов зашкаливает, но всё мало!

0  0
29.12.2017 08:31
- гость -

29.12.2017 08:22
- гость -Сокол в либерасты подался или снюхался с ними.+++++ Чудик! Если ты раньше читал мои посты, то должен знать мои приоритеты. А если ты вышел просто попИсать, то гуляй Вася.

0  0
29.12.2017 08:43
Василий

Тариф 189.98 руб за куб, был 28.57 руб. На полигоне нет весов что бы принимать по тонажу. Из 189.98 Эко комплексу достанется 42 руб. Остальное : 50 % федеральный бюджет, 45 % краевой бюджет, 5 - городской. И да если за двушку с тремя прописанными платили 200, то в феврале будет 370.

0  0
29.12.2017 08:52
- гость -

29.12.2017 08:43
Василий

Бюджет - это святое, там нужные люди его пилят, кого попало не допустят!

0  0
29.12.2017 08:53
Nic

Непонятно почему с частного сектора дороже берут, ведь частники намного меньше мусора выбрасывают, большую часть сжигают, а пищевые отходы в компостную яму на участке складывают, чтобы потом огородик удобрять...

0  0
29.12.2017 09:22
Витёк

Перед сдачей рынка новому оператору, "Эко-Комплекс" решил жирануть за наш счет.

0  0
29.12.2017 09:35
- гость -

29.12.2017 08:43
Василий
Тариф 189.98 руб за куб, был 28.57 руб. На полигоне нет весов что бы принимать по тонажу. Из 189.98 Эко комплексу достанется 42 руб. Остальное : 50 % федеральный бюджет,

Кто объяснит, почему за мусор деньги идут в федеральный бюджет да ещё и 50%?

0  0
29.12.2017 09:41
- гость -

У нас посёлке в частном секторе берут 50 р. с человека Т. е. больше,чем в микрорайоне, объясняя тем, что машина больше наматывает по частному сектору, чем забирая мусор в микрорайоне в двух точках(контейнеров у подъездов нет). Но у частников они объезжают 1 раз в неделю, а в микрорайоне 5 раз. У нас в любую сторону 3 км весь посёлок.

0  0
29.12.2017 10:12
- гость -

но относительно других строк в квитанции – незначительно
_________________________________________________________
ВсЁ относИтельно, но если в рожу пару раз съездить или один - есть разница?
есть, даже статья разная .

29.12.2017 07:50 - гость - Ну хоть бы одну положительную новость?
_____________________________________________________________
Новый год настАнет

Так, тонна мусора, привезенного на полигон, будет стоить по новому тарифу с 1 января 2018 года 949,9 рубля.
_______________________________________________________________
Переход с кубов на тонны позволит распилить вашу тЫсчу рублей ровно пополам
Радуемся, радуемся..... Как показал опыт применения энтой "технологии" при вывозе снега

0  0
29.12.2017 10:15
Задранец

Это что за страна такая, где услуга дорожает одномоментно на 600% ?

0  0
29.12.2017 10:29
- гость -

Так бывает, когда в стране руководят воры, начиная с муниципалитетов.

0  0
29.12.2017 10:43
- гость -

В каком году Эко появилось? Лучше стало?

0  0
29.12.2017 10:59
- гость -

Непонятно почему с частного сектора дороже берут, ведь частники намного меньше мусора выбрасывают, большую часть сжигают, а пищевые отходы в компостную яму на участке складывают, чтобы потом огородик удобрять...
------------------
Вот за сжигание мусора частный сектор штрафовать бы нещадно! Такая вонь порой идёт, будто старые кирзовые сапоги в печку положили.

0  0
29.12.2017 11:49
Fairy22

Нормальный частный сектор давно уже ничего не сжигает, а культурно складывает в пакетики.
И поддерживаю мнение запретить сжигать мумор в частном секторе.
У нас один умник траву решил сжечь в небольшой ветерок, типо под присмотром. Полыхнула хоз постройка, вся улица сбежалась. Благо пожарка приехала быстро потушила

0  0
29.12.2017 12:06
Fairy22

Кстати экомусор отказывается вывозить траву, тем самым подталкивая неблагополучных жителей к пожароопасным действиям.
Хотя травы в сезон мешочек в неделю, при регулярном уходе
У нас, если мусорка начинает сортировать мусор, типо мы это не возьмем, муж молча сам в мусорку закидывает. Ни кто не спорит. Ну строительный мы конечно сами вывозим
А вот соседка у нас, одинокая женщина, без машины. Ей этот мешочек травы в неделю девать некуда. Тем самым её вынуждают жечь это на своей территории.

0  0
29.12.2017 13:34
- гость -

опять нытьё

0  0
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