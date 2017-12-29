Плата за вывоз мусора для жителей многоэтажек вырастет примерно на 20 рублей, для частного сектора — на 50 рублей. Новые цены в квитанциях жители города увидят уже в феврале 2018 года. Об этом порталу Amic.ru сообщил генеральный директор АО "Эко-Комплекс" Виктор Карл.
Для примера: сейчас в частном секторе в Барнауле плата за выброс мусора на одного человека в АО "ЭКО-Комплекс" составляет 58,79 рубля. То есть плата вырастет примерно в два раза, но относительно других строк в квитанции – незначительно.
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Рост платы обусловлен ростом тарифа для барнаульского полигона, оператором которого является "Эко-Комплекс". Так, тонна мусора, привезенного на полигон, будет стоить по новому тарифу с 1 января 2018 года 949,9 рубля.
Сравнить, насколько это больше, чем раньше, корректно невозможно, ибо до сих пор тариф рассчитывался в кубометрах. Примерный рост – в шесть раз. Соответственно, плата повышается и для компаний, вывозящих мусор на полигон, и, в конце концов, для платящих за эти услуги жителей Барнаула.
Норматив для жителей Барнаула по накоплению мусора пока останется прежним: 0,184 кубических метра в месяц на человека для благоустроенного и частично благоустроенного жилья и 0,269 кубометра для частного сектора.
Но ориентировочно с середины следующего года изменится и он. Тогда начнет работать новый региональный оператор, он будет отвечать и за сбор, и за вывоз, и за сортировку, и за утилизацию мусора. С ним придут и новые тарифы.
Комментарии
Ну хоть бы одну положительную новость?
Никогда такого не было и вот опять
ну 20 не жалко
Согласен платить больше, за вывоз МУСОРА, который заседает в Кремле, на главном Троне. Вот уж по истине, заплесневелая вонючка. Смердит не только в России.
Сокол в либерасты подался или снюхался с ними.
Норматив на мусор завышен в разы. Перевозка рассчитывается по объему контейнеров, а не того, что спрессовано мусоровозом. Про раздельный сбор и сортировку тупо молчат. Прибыль этих дельцов зашкаливает, но всё мало!
29.12.2017 08:22
- гость -Сокол в либерасты подался или снюхался с ними.+++++ Чудик! Если ты раньше читал мои посты, то должен знать мои приоритеты. А если ты вышел просто попИсать, то гуляй Вася.
Тариф 189.98 руб за куб, был 28.57 руб. На полигоне нет весов что бы принимать по тонажу. Из 189.98 Эко комплексу достанется 42 руб. Остальное : 50 % федеральный бюджет, 45 % краевой бюджет, 5 - городской. И да если за двушку с тремя прописанными платили 200, то в феврале будет 370.
29.12.2017 08:43
Василий
Бюджет - это святое, там нужные люди его пилят, кого попало не допустят!
Непонятно почему с частного сектора дороже берут, ведь частники намного меньше мусора выбрасывают, большую часть сжигают, а пищевые отходы в компостную яму на участке складывают, чтобы потом огородик удобрять...
Перед сдачей рынка новому оператору, "Эко-Комплекс" решил жирануть за наш счет.
29.12.2017 08:43
Василий
Тариф 189.98 руб за куб, был 28.57 руб. На полигоне нет весов что бы принимать по тонажу. Из 189.98 Эко комплексу достанется 42 руб. Остальное : 50 % федеральный бюджет,
Кто объяснит, почему за мусор деньги идут в федеральный бюджет да ещё и 50%?
У нас посёлке в частном секторе берут 50 р. с человека Т. е. больше,чем в микрорайоне, объясняя тем, что машина больше наматывает по частному сектору, чем забирая мусор в микрорайоне в двух точках(контейнеров у подъездов нет). Но у частников они объезжают 1 раз в неделю, а в микрорайоне 5 раз. У нас в любую сторону 3 км весь посёлок.
но относительно других строк в квитанции – незначительно
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ВсЁ относИтельно, но если в рожу пару раз съездить или один - есть разница?
есть, даже статья разная .
29.12.2017 07:50 - гость - Ну хоть бы одну положительную новость?
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Новый год настАнет
Так, тонна мусора, привезенного на полигон, будет стоить по новому тарифу с 1 января 2018 года 949,9 рубля.
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Переход с кубов на тонны позволит распилить вашу тЫсчу рублей ровно пополам
Радуемся, радуемся..... Как показал опыт применения энтой "технологии" при вывозе снега
Это что за страна такая, где услуга дорожает одномоментно на 600% ?
Так бывает, когда в стране руководят воры, начиная с муниципалитетов.
В каком году Эко появилось? Лучше стало?
Непонятно почему с частного сектора дороже берут, ведь частники намного меньше мусора выбрасывают, большую часть сжигают, а пищевые отходы в компостную яму на участке складывают, чтобы потом огородик удобрять...
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Вот за сжигание мусора частный сектор штрафовать бы нещадно! Такая вонь порой идёт, будто старые кирзовые сапоги в печку положили.
Нормальный частный сектор давно уже ничего не сжигает, а культурно складывает в пакетики.
И поддерживаю мнение запретить сжигать мумор в частном секторе.
У нас один умник траву решил сжечь в небольшой ветерок, типо под присмотром. Полыхнула хоз постройка, вся улица сбежалась. Благо пожарка приехала быстро потушила
Кстати экомусор отказывается вывозить траву, тем самым подталкивая неблагополучных жителей к пожароопасным действиям.
Хотя травы в сезон мешочек в неделю, при регулярном уходе
У нас, если мусорка начинает сортировать мусор, типо мы это не возьмем, муж молча сам в мусорку закидывает. Ни кто не спорит. Ну строительный мы конечно сами вывозим
А вот соседка у нас, одинокая женщина, без машины. Ей этот мешочек травы в неделю девать некуда. Тем самым её вынуждают жечь это на своей территории.
опять нытьё