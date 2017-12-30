Пять человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Алейском районе. По сообщению пресс-службу ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, по предварительным данным, 20-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота-Карина", не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем "Рено-Флюенс".
В результате столкновения на месте погибли четыре пассажира "Тойоты" и пассажир "Рено". Водители автомобилей и еще один пассажир автомобиля "Рено-Флюенс" получили телесные повреждения. Ранее сообщалось, что среди погибших есть ребенок. В полиции эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.
Комментарии
Заголовок: Полиция сообщила подробности страшного ДТП с погибшими на алтайской трассе.
И новость оканчивается:В полиции эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
Вот как понять
Вся страна таксисты!
сначала на разбираться а потом писать
Урод малолетний! Загубил пятерых,а сам живой...Как несправедлива судьба((((
В 20 лет надо уму-разуму набираться, а они уже на машинках гоняют. Жаль, что при этом люди гибнут. ДЭБИЛЫ.
Недавно тут папаша одного мажора барнаульского (20 лет) тоже искал виноватых в том,что его дитя въехало в лерево на Ленинском...Якобы его подрезал автобус))) Только опыт научит их ездить нормально....в том числе и горький...
Вообще-то биологически 20 лет это уже взрослый мужчина, то что кругом инфантилы, то это вина родителей, в 20 лет организм и мозг уже сформированы и присутствует критическое мышление, глупо называть 20 летнего ребёнком.
15:38 О П Ы Т! Знаком с таким словом?????