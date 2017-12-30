Губернатор Алтайского края Александр Карлин взял под личный контроль расследование ДТП, в котором 29 декабря погибли пять человек и еще трое получили ранения. Глава региона также выразил соболезнования родственникам погибших, сообщается на официальном сайте правительства Алтайского края.
Как сообщало ИА "Амител" , авария произошло 29 декабря в 20 часов 10 минут на автодороге А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с республикой Казахстан".
По предварительным данным ГИБДД, 20-летняя жительница Барнаула за рулем автомобиля Тойота Карина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с автомобилем Рено Флюенс.
В результате погибли четыре пассажира Тойоты и один пассажир Рено Флюенс. В числе погибших – пятилетняя девочка и 17-летняя девушка. Обе являются сестрами женщины-водителя.
Комментарии
Вот горе...
Популист бумажный! Лучше бы разобрался в ситуации с Бикташевым!
Пока это жулье "лишние" деньги выводит из страны и вкладывает их в экономику злейшего врага - США, никакой личный контроль не поможет. Ведь эта братва не собирается улучшать инфраструктуру страны в том числе дороги без встречного движения...