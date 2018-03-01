1 марта в рамках Зимней зерновой конференции, проходящей в Белокурихе, сделан ряд важных заявлений. Так, зампредседателя "Внешэкономбанка" Андрей Клепач отметил, что российская экономика в 2017 году показала умеренный рост. Однако, несмотря на некоторое оживление, уровня докризисного, 2014 года, страна пока не достигла.
В первой половине 2017 года был ощутимый скачок в росте ВВП, а во втором полугодии наблюдалась стагнация, рассказал эксперт. Это связано с тем, что почти остановились основные драйверы роста российской экономики. Тем не менее в 2018-м специалисты ожидают плавного роста ВВП — на 1,8%.Этому будет способствовать позитивная динамика цен на нефть. Скорее всего, до конца года они будут на уровне 65 долларов за баррель, однако уже в следующем, 2019 году, пойдут вниз. Кстати, доллар к концу года может стоить в районе 58 рублей. Из позитивных событий 2017 года Андрей Клепач также отметил укрепление курса рубля, индексацию зарплат бюджетников и, как следствие, рост доходов населения. Кроме того, наблюдалось снижение ипотечных ставок, а также по потребительским кредитам.
Интересно, что в 2018 году ощутимый импульс российской экономике придаст чемпионат мира по футболу. Дополнительно мундиаль добавит к росту ВВП от 0,2 до 0,3%.Что касается инфляции в стране, то она будет оставаться на низком уровне. По прогнозу, не более 4% за год.
Комментарии
Увеличение платежей, поборов и налогов тоже приводит к росту ВВП! Нужно этим воспользоваться.
Интересно, а сколько процентов ВВП принесла бы во время проведенная на нефтяные деньги реиндустриализация и правильная финансовая и денежно-кредитная политика
страны?
Но вынуждены перебиваться увеличением платежей, поборов и налогов и всякими мундиалями.
Природные ресурсы России оцениваются в $75.7 трлн. 1 место в мире. При этом 38% россиян не хватает денег на еду или одежду.