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Глава РФ Владимир Путин пообещал перестановки в российском правительстве после инаугурации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление президента в избирательном штабе.

"Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать", — заявил Путин, добавив, что основные изменения произойдут после его инаугурации.

Также он отметил, что с настоящего момента будет подбирать кандидата на пост премьер-министра. Путин добавил, что уже думал об том, однако предметно начинает думать с сегодняшнего дня, "потому что нужно было дождаться результатов выборов".

Кроме этого, президент уточнил, что на данный момент не планирует конституционных реформ.

При этом Путин надеется, что его команда сохранится на ближайшие годы. "Вот я сейчас на площади был [Манежной], и один из участников митинга мне крикнул: "Мы — ваша команда". И мне очень приятно было это услышать, я ему ответил: я член нашей общей команды. Я бы хотел, чтобы… мы эффективно работали на благо, на пользу и во имя России ", — цитирует агентство его слова.

По словам Путина, перед страной стоят сложные задачи, которые нужно решать "не просто как обычно в текущем режиме". Также он отметил, что стране необходимо сделать "прорыв, рывок", посчитав, что в России "есть все основания <...> добиться такого результата".

В заключение глава государства добавил, что перед РФ стоят огромные вызовы, которые необходимо преодолеть. "И я очень рассчитываю, что мы вместе с вами будем продолжать эту работу", — сказал Путин.