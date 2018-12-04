Региональный оператор Барнаульской зоны, куда входит краевая столица и пригородные районы, "ЭКО-Комплекс" определил подрядчиков для транспортировки мусора. Об этом порталу Amic.ru сообщили в самой компании.
Так, в Железнодорожном и Октябрьском районах Барнаула победителем конкурса на электронной площадке стало ООО "Экосоюз", именно эта компания будет вывозить мусор с контейнерных площадок. В Центральном районе это будет делать АО "Механизатор". В Павловском и Ребрихинском районах — ООО "Экотрест". В Новоалтайске, ЗАТО Сибирский, Первомайском и Косихинском районах подрядчиком выступит ООО "Коммунальное хозяйство".
В Индустриальном и Ленинском районах Барнаула вывозить мусор будет непосредственно "ЭКО-Комплекс", — сообщил генеральный директор компании-регоператора Виктор Карл.
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Он добавил, что "ЭКО-Комплекс" как региональный оператор в Барнауле приступит к работе 15 декабря. Сейчас составляются маршруты движения техники, графики вывоза мусора.
А вот в Троицком и Калманском районах аукционы признаны несостоявшимися, на конкурс не подано ни одной заявки. Тут "ЭКО-Комплекс" самостоятельно определит компании-перевозчиков. В Тальменском районе объявлено проведение новых торгов. Итоги конкурса озвучат после 21 декабря.
Все указанные компании будут заниматься транспортировкой твердых коммунальных отходов на территории Барнаульской зоны. Сюда входят Барнаул, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Калманский, Павловский, Первомайский, Косихинский, Ребрихинский, Троицкий, Тальменский районы.
Напомним, что Барнаульская зона самая большая по количеству образуемых отходов, а потому по закону регоператор обязан распределить среди других операторов рынка на основании торгов 50% объема мусора.
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