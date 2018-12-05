Фото: sddoors.ru
Девятилетний ребенок, поиски которого вели в Барнауле следователи, полицейские и волонтеры, все это время находился в квартире знакомых.
Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета. "Несовершеннолетний жив и здоров, все это время он находился в квартире знакомых", — проинформировали в региональном СУСКе.
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Напомним, девятилетний ребенок пропал накануне днем. На поиски мальчика бросились волонтеры и правоохранители.
Утром 5 декабря стало известно, что ребенок найден. По факту ухода мальчика проводится доследственная проверка.
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Комментарии
Есть у деток такое - после занятий идут к другу/подружке, играют, забыв про все.
И ночевал там?