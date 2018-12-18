Управление по тарифам Алтайского края установило размер ежемесячной платы за вывоз мусора в Каменской и Рубцовской зонах на 2019 год. Вывозить твердые коммунальные отходы будут недавно выбранные региональные операторы.
Так, в Каменской зоне, куда входят Баевский, Каменский, Крутихинский, Панкрушихинский, Тюменцевский, Шелаболихинский районы, мусор будет вывозить ООО "Линетт". Стоимость вывоза и захоронения ТКО на одного человека в месяц в Каменской зоне в 2019 году составит 46,63 руб./чел. Плата рассчитана из учета нормативов образования мусора и тарифа для регоператора в 385,34 руб./м3.
В Рубцовской зоне, куда входят Рубцовск, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Третьяковский, Угловский районы, вывозить мусор будет ООО "ВторГеоРесурс". Плата для жителей установлена в размере 82,44 руб./чел. (мусор четвертого класса опасности, это, по сути, весь бытовой мусор, который попадает в контейнеры, и начислять, скорее всего, будут именно на эту сумму) и 77,06 руб./чел. (мусор пятого класса опасности). Регоператор будет платить на полигоне по тарифу 681,31 руб./м3 за четвертый класс и 636,84 руб./м3 за пятый класс.
Для сравнения: жители Заринска, Залесовского, Заринского, Кытмановского, Тогульского районов будут платить по 41,93 руб./чел., Алейска, Алейского, Завьяловского, Мамонтовского, Романовского, Топчихинского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Чарышского, Шипуновского районов — 68,70 руб./чел., Славгорода, Ярового, Благовещенского, Бурлинского, Кулундинского, Ключевского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского и Хабарского районов — 111,43 рублей, Барнаула, Новоалтайска, Павловского, Калманского, Косихинского, Ребрихинского, Первомайского, Троицкого, Тальменского районов и ЗАТО Сибирский — 66,82 рубля.
Напомним, что с 1 января 2019 года в Алтайском крае изменится система вывоза мусора. Если раньше в одном населенном пункте это могли делать несколько разных компаний, то теперь за всю работу будет отвечать только одна — так называемый региональный оператор (будет вывозить сам или нанимать субподрядчика). И именно он получает плату за мусор от жителей и организаций. Также по федеральному закону теперь платить за вывоз мусора придется всем образователям отходов. Даже тем, кто раньше никогда не платил и вывозил мусор сам. Но прежде чем собирать плату, регоператор должен наладить вывоз мусора.
Комментарии
0% переработки. Тупое складирование мусора. И так по всей стране. Это позор.