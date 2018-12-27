Жители Барнаула задолжали АО "ЭКО-Комплекс" более 20 млн рублей за вывоз мусора. Такие данные порталу Amic.ru сообщили в пресс-службе компании.
Из 20 млн почти половина (11 млн) — это долги частного сектора. Долг некоторых барнаульцев доходит до 20 тысяч рублей.
"Сегодня юристами направлено более 400 исков в суд на тех неплательщиков, задолженность которых превышает 5 тысяч рублей. Как правило, он принимает нашу сторону. Ведь по законодательству обязанность по оплате услуги за вывоз мусора появляется у собственника помещения с момента возникновения права собственности. То есть платить придется в любом случае. Но если дело дошло до суда и решение принято в нашу пользу, должнику нужно внести еще госпошлину, штрафы и пеню. А это дополнительные расходы", — прокомментировал коммерческий директор "ЭКО-Комплекса" Илья Гладышев.
В компании отмечают, что такая сумма долга была установлена до начала работы регионального оператора "ЭКО-Комплекс" в Барнауле. На тот момент компания обслуживала более 50% рынка ТБО города, в том числе 98% частного сектора.
До 15 декабря компания работала как оператор единственного барнаульского полигона и как одна из крупнейших мусоровывозящих компаний города. С 15 декабря "ЭКО-Комплекс" официально работает как региональный оператор по вывозу мусора. Теперь "Обращение с твердыми коммунальными отходами" — это коммунальная услуга, и платить за нее придется обязательно всем жителям города, а также организациям и компаниям. Даже если не был заключен договор на оказание этой услуги.
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"Специалисты компании готовы провести перерасчет за оказанную услугу, когда в доме или квартире никто не проживает (начисления автоматически идут по количеству собственников). В соответствии с законодательством, основанием для перерасчета являются заявление, выписка из домовой книги, выписка с лицевого счета ТСЖ или управляющей компании по месту фактического проживания. Если же дело оказалось в суде, то все необходимые документы необходимо предоставлять уже туда", — добавили в "ЭКО-Комплексе".
Комментарии
И это только начало! повышайте и дальше жкх и цена на все.. долги будут еще больше
а вывоз мусора появляется у собственника помещения с момента возникновения права собственности. Сейчас с момента РЕГИСТРАЦИИ. с НОВОГО ГОДА будет с квадратного метра. Для тех - кто не знал. Поздравьте владельцев домов.
27.12.2018 12:56
- гость -
Бред несете. Сходил заключил новый договор. Теперь все строго в соответствии с количеством прописанных. Хотел платить больше - не положено! Платите за 4-х и все! Придется с Нового года искать куды мусор девать.