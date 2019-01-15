Онлайн-карта с адресами мусорных контейнеров появилась в Алтайском крае. Карта — часть электронной модели территориальной схемы по обращению с отходами. Она была разработана в связи с требованием законодательства и будет пополняться по мере появления новых объектов, сообщили порталу Amic.ru в региональном Минприроды.

В карте регион разбит на семь зон: Алейская, Барнаульская, Бийская, Заринская, Каменская, Рубцовская, Славгородская. Всего в регионе 2161 контейнерная площадка, на которых находятся 4003 контейнера, и посмотреть можно адрес каждой конкретной. Отметим, что с 1 января регоператоры имеют право собирать мусор только с тех площадок, которые официально занесены в реестр. Создавать площадки там, где их нет, должны местные власти.

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Также на карте указаны объекты обработки, утилизации, обезвреживания отходов и полигоны. И объекты, которые только планируется создать.

Электронный ресурс — это онлайн-версия Территориальной схемы в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории региона. Она должна быть по закону в каждом регионе, и на её основе ведут работу региональные операторы.

Кстати, сейчас проходит общественное обсуждение проекта актуализированной Террсхемы, предложения и замечания по ней можно направлять до 25 февраля на электронный адрес: econorm@bk.ru. Контактные телефоны: (3852) 29-68-04, 29-68-05.

Уважаемые читатели, есть у вас есть вопросы или замечания по работе регоператоров в Алтайском крае, если не понимаете, где и как заключить договор и почему вообще вы должны это делать, если вы никогда не платили за мусор, а теперь вам выставили счет — пишите в комментариях. Портал Amic.ru обратится за разъяснениями к ответственным лицам.