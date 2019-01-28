1 января 2019 года Алтайский край вступил в новую мусорную реформу. Теперь вывозом отходов занимаются специально выбранные региональные операторы. Многие скептически отзывались о готовности края переходить на новую систему, ведь для этого нужно намного больше полигонов, мусорных контейнеров и инфраструктуры, чем имеется в регионе. Портал Amic.ru поговорил с чиновниками и операторами о том, как изменился процесс вывоза мусора.

Министр природных ресурсов Владимир Попрядухин сообщил Amic.ru, что сегодня в централизованный оборот мусора вовлечено около 60% населения региона, почти 1,5 млн человек.

"Коллапса никакого не произошло, не без сучка и задоринки, но всё работает. Возникающие вопросы решаем оперативно. Пока сбор ведется там, где работа была организована раньше", – прокомментировал он.

И действительно, пока регоператоры зашли только в города и большинство райцентров, и то частично. В селах, где люди вывозили мусор самостоятельно, продолжают это делать так же.

В Барнаульской зоне, пожалуй, самая стабильная ситуация. Здесь регоператором стала одна из крупных в крае компаний, которая ранее занималась вывозом мусора и является оператором единственного в Барнауле полигона, – АО "Эко-Комплекс".

В компании сообщили, что сначала регоператор приступил к работе в Барнауле (с 15 декабря). С 1 января начали вывозить мусор во всех районных центрах: Павловске, Калманке, Косихе, Ребрихе, Троицком, а также в Новоалтайске, ЗАТО Сибирском и некоторых селах. Массово в села регоператор начнет заходить постепенно с начала февраля.

С контейнерных площадок в городах мусор вывозится ежедневно, в райцентрах несколько раз в неделю, при бестарном способе – не реже одного раза в неделю.

Договоры на оказание услуги уже заключили около 40 тысяч граждан и три тысячи юридических лиц, управляющих компаний и ТСЖ.

"Значительная часть индивидуальных предпринимателей и юридических лиц такой документ до сих пор не подписали. Между тем, по действующему законодательству, счета за услугу им будут выставлять, несмотря на отсутствие договора", – подчеркнули в "Эко-Комплексе".

В Барнаульской зоне один из главных вопросов от жителей – перенакопление мусорных контейнеров.

"Одна из причин перенакопления – несоответствие количества контейнеров объемам накопления. Особенно это характерно для контейнерных площадок, которые обслуживают несколько многоквартирных жилых домов и из-за сложности застройки установить новые здесь невозможно. Вторая причина – состояние контейнерных площадок. Ответственность за их содержание в многоквартирных домах несут управляющие компании или ТСЖ, в частном секторе – органы местного самоуправления", – прокомментировали в "Эко-Комплексе".

Регоператор уточняет: рассыпавшийся при погрузке мусор должен убирать водитель мусоровоза, но за порядок на контейнерной площадке отвечает дворник.

Что же касается сбоев в вывозе мусора, то в компании называют их временными из-за пересмотра всей транспортной логистики и оперативно устраняемыми.

Регоператором в Бийской, Заринской и Алейской зонах является ООО "Спецобслуживание – Центральное". Директор компании Алексей Щербатов рассказал Amic.ru, что 1 января вся система, конечно, не заработала разом. На то есть две причины.

Во-первых, по новым правилам забирать мусор можно только с контейнерных площадок (либо бестарный способ), соответствующих требованиям закона и внесенных в реестр.

Во-вторых, вывозить его можно только на полигоны, также соответствующие требованиям закона и также внесенные в реестр объектов размещения. В ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года в крае внезапно не появилось ни новых полигонов, ни новых контейнерных площадок. Пока за организацию контейнеров отвечают муниципальные власти, но сейчас закон меняется и, возможно, скоро этот груз переложат на плечи операторов. В местных бюджетах, как правило, средств на покупку баков попросту нет.

"А откуда нам брать деньги? Полномочия нам передали, а как их исполнять, не знаем. Пока в реализации реформы больше вопросов, чем ответов", – рассказал глава Красногорского района Андрей Вожаков.

Итак, в Бийской зоне регоператор осуществляет вывоз мусора ещё с ноября из Бийска и Белокурихи, а с нового года из райцентров Зональное, Солтон, Советское, а также из села Первомайского Бийского района. В ближайших планах Красногорское, Алтайское и Смоленское. Когда регоператор зайдет в села, неизвестно.

"Работаем как раз там, где были установлены индивидуальные баки, контейнеры у многоквартирных домов. Кое-где вывозим бестарным способом (в пакетах, которые жители наполняют мусором, – прим. ред.)", – рассказал Алексей Щербатов.

В Заринской зоне с 1 января оператор начал работать в Залесово и Заринске. Планирует выходить на Кытманово, село Голуха Заринского района.

В Алейской зоне – в Алейске, Топчихе и Усть-Калманке.

Для каждого муниципалитета определен свой график вывоза. Например, в Бийске и Белокурихе мусор вывозят два раза в день. В Алейске – раз в день, в Зональном – три раза в неделю.

Алексей Щербатов пока не стал отвечать на экономические вопросы: сбор платы только начался, о какой-то выгоде говорить тем более рано. Но он поделился планами: сейчас ведется поиск участков для трех новых мусорных полигонов на его зонах.

За Рубцовскую мусорную зону отвечает ООО "ВторГеоРесурс". Заместитель директора компании Алексей Обидин тоже рассказал, что оператор организовал вывоз мусора там, где раньше это было. В Рубцовске это все многоквартирные дома и треть частного сектора. Остальной частный сектор подключат к централизованному вывозу в феврале. Есть пока частичный вывоз или вот-вот будет во всех райцентрах (Волчиха, Змеиногорск, Краснощеково, Курья, Горняк, Михайловское, Новичиха, Поспелиха, Угловское), кроме Егорьевского района.

"В феврале, как разберемся с райцентрами, начнем работать со всеми сельсоветами. С марта будем заниматься ликвидацией стихийных свалок", – рассказал собеседник.

В планах на весну также организация сортировки мусора близ рубцовского полигона.

В Каменской зоне регоператором стало ООО "Линетт". Директор компании Алина Брюханова рассказала, что вывоз есть в шести райцентрах: Крутихе, Камне-на-Оби, Панкрушихе, Шелаболихе, Баеве, Тюменцеве. Собеседница не уверена, что в этом году удастся продвинуться вглубь районов. Контейнерных площадок крайне мало, нет ни одного современного полигона. Спасает лишь то, что закон допускает в такой ситуации использование старых полигонов ещё несколько лет.

Добавим, что каждый регоператор имеет субподрядчиков, многие из которых занимались вывозом и ранее.

Единственный регоператор, которому за несколько дней сбора материала так и не удалось дозвониться и взять комментарий – ООО "Позитив 88". Эта компания работает в Славгородской зоне (в нее входят Славгород, Яровое, Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Ключевской, Немецкий национальный, Родинский, Суетский, Табунский и Хабарский районы). Но там ситуация схожая: где вывоз мусора был раньше, там он более-менее налажен и сегодня. Кстати, в этой зоне зреет более актуальная проблема. Сейчас жители территории имеют самый высокий тариф на вывоз мусора в крае – почти 112 рублей с человека, что в два раза больше, чем в Барнауле, и в три раза – чем в Бийске. Люди таким размером платы недовольны и обратились к краевым депутатам. Алтайское Заксобрание даже намерено добиться пересмотра тарифа в сторону уменьшения.

По словам главы Троицкого района (входит в Барнаульскую зону) Андрея Овсянникова, пока с вывозом мусора в райцентре дела обстоят не очень. Раньше его вывозили через день, теперь раз в неделю, что жителей не устраивает. Но чиновник надеется, что вопрос удастся отработать.

Глава Алейского района, руководитель Совета Ассоциации "Совет муниципальных образований Алтайского края" Светлана Агаркова отметила другую проблему:

"У селян образуются совсем не те отходы, которые вывозит регоператор. А вывозить на полигоны нельзя навоз, золу, ботву. И куда их? Зато пищевые отходы в деревне скармливаются, ветки и бумага сжигается, пластика не так много", – уточнила она.

Уважаемые читатели, есть вопросы по вывозу мусора? Пишите их в комментариях, постараемся получить на них ответы у ответственных лиц.