Более 400 тысяч жителей Алтайского края получат компенсацию за оплату услуги по вывозу мусора, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Эта стало возможным после того, как обращение с твердыми коммунальными отходами перестало быть жилищной услугой, а стало коммунальной. А по коммунальным услугам некоторым гражданам положена компенсация, как, например, уже не первый год происходит в отношении платы за электричество, воду и другие услуги.

"Льгота предусмотрена для лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов); участников Великой Отечественной войны; пострадавших от воздействия радиации; жертв политических репрессий; ветеранов труда; тружеников тыла и других. Им компенсируют половину расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", — уточнили в правительстве.

Всего на компенсацию претендует более 400 тысяч человек из 36 районов края и десяти городов, где уже оказывается услуга по выводу мусора. Напомним, жители Бийска и Белокурихи начали платить за вывоз мусора по-новому с ноября 2018 года, жители Барнаула — с декабря прошлого года. Остальные муниципалитеты с января 2019 года, компенсацию их жители получат в феврале.

"Компенсация предоставляется гражданам при отсутствии задолженности. Поэтому необходимо регулярно и своевременно оплачивать все потребляемые услуги, в том числе по обращению с ТКО", — отмечают в Министерстве соцзащиты Алтайского края.

Для назначения этой льготы не требуется собирать дополнительные документы. В Минсоцзащиты заключены соглашения о взаимодействии с региональными операторами и управляющими организациями. Уточнить информацию о компенсации можно в территориальных управлениях социальной защиты населения по месту жительства.