Общероссийский народный фронт запустил горячую линию по "мусорной реформе". Желающие могут позвонить на нее и рассказать, вывозят от их домов мусор или нет, есть ли проблемы с периодичностью, насколько адекватна плата за эту услугу.

Любую информацию по реализации "мусорной реформы" можно сообщить по бесплатному номеру 8-800-555-97-76.

"Граждане, которые получат или уже получили платежки в этом году, должны прекрасно понимать, за что именно они платят свои деньги. На каком основании региональные операторы подняли тарифы? Если цены выросли, а видимых изменений в качестве жизни нет, то есть не появились контейнерные площадки, нет регулярного вывоза, сортировки и современных полигонов, значит непонятно, за что платим. В этом случае мы будем добиваться снижения тарифов и четких планов от регоператоров по созданию необходимой инфраструктуры для переработки и утилизации отходов", – рассказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

Он добавил, что в Народном фронте ждут сообщений о том, вывозят мусор или нет, с какой периодичностью это делается, какие суммы за оплату услуги люди увидят в своих квитанциях, какие изменения уже произошли и так далее.

Также о проблемных мусорных площадках можно будет сообщать на "Карте свалок" ОНФ. Это интерактивная карта, где можно отметить мусорные свалки. Информация по каждой из них проверяется активистами, данные передаются местным властям и правоохранителям. Многие свалки ликвидируются. Теперь сообщить можно и о переполненных мусорных контейнерах.

На основании полученной информации ОНФ подготовит так называемый народный доклад о том, как началась "мусорная реформа".

"Он будет заключаться не только в цифрах, это, по сути, будут репортажи с мест о том, как и в каком регионе что происходит. Этот доклад будет публично презентован, и по итогам презентации мы направим его в ответственный за реализацию реформы орган, в правительство, а также направим его президенту страны", – подытожил Развожаев.

Напомним, 1 января 2019 года в России была запущена новая система обращения с отходами. По новым правилам вся ответственность за работу с отходами (организацию их сбора и транспортировку) должна лечь на плечи выбранных региональных операторов. В Алтайском крае их семь. Они только начали работать, а потому у жителей много вопросов относительно вывоза мусора. 40% жителей региона вообще еще не охвачены этой услугой и вывозят свой мусор по старинке.