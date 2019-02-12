Жители Рубцовска, Славгорода и соседних с этими городами районов получат снижение платы за вывоз мусора за январь. Такое, пока временное решение, принято после поручения губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сообщает пресс-служба правительства.

"С региональными операторами по двум зонам – Славгородской и Рубцовской – достигнута договоренность и принято решение о снижении платы граждан за услугу "Обращение ТКО" за январь", – сказано в сообщении.

Так, жители Славгорода, Ярового, Благовещенского, Бурлинского, Кулундинского, Ключевского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского и Хабарского районов заплатят за вывоз мусора в январе (там, где эта услуга оказывается по новым правилам) не 111,4 рубля с человека, а 67,7 рубля с человека.

А жители Рубцовска, Волчихинского, Егорьевского, Змеиногорского, Краснощековского, Курьинского, Локтевского, Михайловского, Новичихинского, Поспелихинского, Рубцовского, Третьяковского, Угловского районов – 68,7 рубля вместо 82,4 рубля с человека.

Однако это решение пока временное. Насколько и когда будут пересмотрены официально утвержденные тарифы, не известно.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, поручение пересмотреть тарифы там, где они выше среднекраевого уровня, дал глава региона Виктор Томенко. А выше они были именно в Рубцовской и Славгородской зонах.