Жители Рубцовска, Славгорода и соседних с этими городами районов получат снижение платы за вывоз мусора за январь. Такое, пока временное решение, принято после поручения губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сообщает пресс-служба правительства.
"С региональными операторами по двум зонам – Славгородской и Рубцовской – достигнута договоренность и принято решение о снижении платы граждан за услугу "Обращение ТКО" за январь", – сказано в сообщении.
Так, жители Славгорода, Ярового, Благовещенского, Бурлинского, Кулундинского, Ключевского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского и Хабарского районов заплатят за вывоз мусора в январе (там, где эта услуга оказывается по новым правилам) не 111,4 рубля с человека, а 67,7 рубля с человека.
А жители Рубцовска, Волчихинского, Егорьевского, Змеиногорского, Краснощековского, Курьинского, Локтевского, Михайловского, Новичихинского, Поспелихинского, Рубцовского, Третьяковского, Угловского районов – 68,7 рубля вместо 82,4 рубля с человека.
Однако это решение пока временное. Насколько и когда будут пересмотрены официально утвержденные тарифы, не известно.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, поручение пересмотреть тарифы там, где они выше среднекраевого уровня, дал глава региона Виктор Томенко. А выше они были именно в Рубцовской и Славгородской зонах.
Комментарии
До сего дня за вывоз мусора плачу частнику, со своего контейнера, на улицах ни кто ни чего не ставил (места для сбора мусора). Кулунда
Федя, пока мы от своего балалаечника дождемся решения проблемы, либо хан сменится либо ишак сдохнет) Ему-то все равно, он давно чихать хотел на проблемы района. На своей улице асфальт не может сделать-дети по колено в грязи в школу ходят, собаки стаями бегают по райцентру, больница валится, детские сады- привет Гондурасу,а вы от него ждете решения мусорных проблем.