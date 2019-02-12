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Плату за мусор снизили в ручном режиме в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Пока снижение произошло только по плате за январь и только в Славгородской и Рубцовской зонах

Жители Рубцовска, Славгорода и соседних с этими городами районов получат снижение платы за вывоз мусора за январь. Такое, пока временное решение, принято после поручения губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сообщает пресс-служба правительства.

"С региональными операторами по двум зонам – Славгородской и Рубцовской – достигнута договоренность и принято решение о снижении платы граждан за услугу "Обращение ТКО" за январь", – сказано в сообщении.

Так, жители Славгорода, Ярового, Благовещенского, Бурлинского, Кулундинского, Ключевского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского и Хабарского районов заплатят за вывоз мусора в январе (там, где эта услуга оказывается по новым правилам) не 111,4 рубля с человека, а 67,7 рубля с человека.

А жители Рубцовска, Волчихинского, Егорьевского, Змеиногорского, Краснощековского, Курьинского, Локтевского, Михайловского, Новичихинского, Поспелихинского, Рубцовского, Третьяковского, Угловского районов – 68,7 рубля вместо 82,4 рубля с человека.

Однако это решение пока временное. Насколько и когда будут пересмотрены официально утвержденные тарифы, не известно.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, поручение пересмотреть тарифы там, где они выше среднекраевого уровня, дал глава региона Виктор Томенко. А выше они были именно в Рубцовской и Славгородской зонах.

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Читайте также в сюжете: Мусорная реформа
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.02.2019 15:57
Федя

До сего дня за вывоз мусора плачу частнику, со своего контейнера, на улицах ни кто ни чего не ставил (места для сбора мусора). Кулунда

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12.02.2019 19:42
- гость -

Федя, пока мы от своего балалаечника дождемся решения проблемы, либо хан сменится либо ишак сдохнет) Ему-то все равно, он давно чихать хотел на проблемы района. На своей улице асфальт не может сделать-дети по колено в грязи в школу ходят, собаки стаями бегают по райцентру, больница валится, детские сады- привет Гондурасу,а вы от него ждете решения мусорных проблем.

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