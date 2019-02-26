Митинг против оптимизации школ и медицинских учреждений пройдет в Новоалтайске 3 марта. Организаторы акции протеста хотят в очередной раз привлечь внимание к проблемам города, в том числе к закрытию школы в пос. Раздолье. Также они планируют обсудить качество дорог, низкие темпы газификации, "мусорную реформу" и другие социальные вопросы.

Митинг состоится с 13:00 до 14:00 на Центральной площади перед ДК ЖД, он согласован с администрацией города.

Ранее Amic.ru сообщал, что после закрытия школы в пос. Раздолье дети микрорайона стали сокращать путь на учебу, пролезая под стоящими на путях железнодорожными вагонами. Учебное заведение закрыли в 2015 году из-за низкой наполняемости классов. Спустя три года родители попросили восстановить заброшенное здание школы, но в администрации ответили, что оно передано в аренду предпринимателям, скоро там появится пекарня.

Кроме того, в Новоалтайске долгое время обсуждали возможное закрытие городского роддома, который обслуживает также Первомайский район и ЗАТО Сибирский. Однако слухи эти не подтвердились. В Минздраве Алтайского края сообщили, что роддом закрывать не намерены.