Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "ЭКО-Комплекс" объяснил, откуда в квитанциях барнаульцев взялись две строки за вывоз мусора. Эта тема вновь стала актуальной после недавнего релиза партии "Единая Россия" о том, что в 30 регионах страны выявлены двойные начисления за ТКО. Попал в этот список и Барнаул.
"В квитанции за декабрь у жителей Барнаула действительно было две строки, которые касались отходов. Услуга "Вывоз и утилизация ТБО" оказывалась жителям до 14 декабря. Только за эти 14 дней начислялась плата по тарифу мусоровывозящей компании. Региональный оператор приступил к своим обязанностям с 15 декабря. Именно с этого момента началась коммунальная услуга “Обращение с твердыми коммунальными отходами”. Ее оплата шла уже по единому тарифу. В Барнауле в декабре 2018 года он составлял 66,82 рубля с человека. Начисления были произведены за оставшиеся 17 дней", — прокомментировали в "ЭКО-Комплексе".
В рамках мониторинга единороссов на двойные начисления как раз за декабрь пожаловались жители дома на ул. Сухэ-Батора, 18.
В компании добавили также, что строка "Вывоз и утилизация ТБО" включается и в январские, и в февральские квитанции.
"В ней отражается задолженость либо переплата каждого гражданина, сформированная по состоянию на 14 декабря 2018 года. Она будет сохраняться до погашения полной задолжености либо возмещения переплаты", — пояснил генеральный директор "ЭКО-Комплекса" Виктор Карл.
Но при этом управляющие компании и ТСЖ обязаны уменьшить плату по строке "Содержание жилого помещения" на сумму, которую жители вносили за услугу "Вывоз и утилизация ТБО".
В компании заверили, что не имеют отношения к проблеме двойных начислений отношение. Обязанность пресекать такие факты относится к компетенции Государственной жилищной инспекции.
Комментарии
В рамках мониторинга единороссов на двойные начисления как раз за декабрь пожаловались жители дома на ул. Сухэ-Батора, 18.
ну че за народ - ну позвони бухгалтеру он все расскажет-разжует, так нет к Едросам бегом
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Но при этом управляющие компании и ТСЖ обязаны уменьшить плату по строке "Содержание жилого помещения" на сумму, которую жители вносили за услугу "Вывоз и утилизация ТБО".
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с какого перепугу? Деньги по строке мусорка а перерасчет за счет УК?
кажется весеннее обострении в разгаре
13.03.2019 15:57
- гость -
у бухгалтеров больше работы нет, ага, как вам бестолочам все разжевывать.
хм. дело в том что я и есть бухгалтер и именно этого дома, а в день бывает по сто звонков и более на 1 участок а их тут 4... и каждому все рассказывается, вот узнаю кто с 18 дома к едросам пошел пусть даже на порог не появляются
а еще бывает, сидишь полчаса рассказываешь, встают: ну я в прокуратуру пойду схожу еще
накой ляд ты тогда сюда приперся? времени много? проездной бесплатно?
Вывоз и утилизация ТБО входит с состав “Содержание жилого помещения”. Поэтому управляющие компании должны и уменьшить плату по ней.