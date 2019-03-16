Юлии Началовой сделали операцию на ноге, не выводя ее из комы, сообщает starhit.ru. Во время проведения процедуры хирурги долго не могли остановить кровотечение.

В настоящее время певица остается погруженной в медикаментозную кому. Ее состояние врачи оценивают, как стабильно тяжелое. К Началовой не пускают никого, кроме родителей.

По информации сотрудника московской клиники, дальнейших хирургических вмешательств не планируется. В качестве главного риска для жизни певицы он называет угрозу отека легких.

Подробности диагноза исполнительницы до сих пор не раскрываются. СМИ сообщают о том, что на фоне подагры царапина на ноге 38-летней женщины могла перерасти в гангрену и существует угроза ампутации конечности. Однако официального подтверждения такой версии до сих пор не поступало.

Напомним, Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому.

В дальнейшем ходили разные слухи о природе ее заболеваний. Некоторые из них, например, как информация об отеке головного мозга были официально опровергнуты.