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Слухи о болезни Юлии Началовой: что правда, а что ложь

, ИА "Амител"
Рассказываем, какая информация о заболевании певицы подтвердилась официально

Юлия Началова / Фото: sabibon.info

Юлия Началова / Фото: sabibon.info


Пока знаменитая певица и телеведущая Юлия Началова находится в реанимации московской клиники, история ее болезни обрастает все новыми и новыми слухами. СМИ сообщали о том, что Юлию ввели в состояние искусственной комы, о том, что ей грозит ампутация ноги, что у нее начался отек мозга, а некоторые и вовсе сообщили, что артистку выписали из клиники. Amic.ru выяснил, какая информация подтвердилась официально.

1
Почему Юлия Началова попала в больницу?

Много лет Юлия Началова страдает от подагры (заболевания суставов). Из-за плотного рабочего графика певица не уделяла должного внимания лечению и запустила болезнь. В марте 2018 года она не смогла терпеть боль и обратилась к врачам: сначала в Риме, затем в Москве.

"После больших физических нагрузок, полученных в результате долгих съемок (и ношения каблуков), Юлия попала в небольшую неприятность – она стерла ногу. В результате ей потребовались лечение, отдых и поддержка тонуса", – сообщила представитель певицы Анна Исаева.

2
Правда, что Юлия Началова находится в коме?

Действительно, врачи ввели певицу в состояние искусственной комы. Самочувствие Юлии Началовой ухудшилось уже в московской клинике. По словам представителей певицы, такого развития событий никто не ожидал.

"Никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое", – сообщила менеджер артистки Анна Исаева.

Она объяснила, что искусственная кома – это состояние, в котором человек спит. "В него вводят специально, чтобы дать организму отдохнуть, и хватит переворачивать факты, ссылаясь на близких артистки", – написала Исаева.

 

3
У Юлии Началовой нашли и другие заболевания?

СМИ со ссылкой на различные источники писали, что помимо подагры, певица страдает и другими заболеваниями. В частности диабетом второго типа и системной красной волчанкой. Как сообщил starhit.ru, из-за ссадины на ноге у певицы начался сепсис, и ей грозит ампутация.

Представитель артистки не подтвердила эту информацию, сообщив, что обследованием певицы занимаются квалифицированные врачи, и пока они не назвали окончательного диагноза.

4
У Юлии Началовой отек мозга?

Еще один слух, который подхватили СМИ 14 марта, – это информация о том, что у певицы развился отек мозга. "Только что связывалась с родителями Юлии, они мне сообщили, что ничего такого, о чем сейчас пишут СМИ, – нет", – пояснила Анна Исаева в разговоре с ТАСС.

Представитель певицы просит воздержаться от комментариев по поводу болезни Юлии Началовой. Официальной информацией о состоянии Юлии она делится на своей странице в "Инстаграм".

В посте от 14 марта сказано: "И в это время я получаю (в эту секунду!) новую информацию из больницы о том, что ей чуть-чуть лучше!!! На один шажок лучше, чем было! Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается. Дай Бог ей, моей девочке! Мы держим кулаки! Мы ждем ее. Она лучшая".

 

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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Комментарии

15.03.2019 11:29
- гость -

печальная, конечно информация и ситуация. Но очень много ее. Хватит уже об этом писать каждую минуту

0  0
15.03.2019 11:44
- гость -

Информационный шум. Отвлекают пипл от реальных проблем

0  0
15.03.2019 11:44
- гость -

Редакция, где Вы нашли "знаменитую певицу"?
То, что в прошлом веке два года Началова пела на подпевках у Понаровской,
не делает её знаменитой певицей. Её не слышно и не видно
Не понятен Ваш такой нездоровый интерес к давно забытым дням.

0  0
15.03.2019 11:47
- гость -

Власти Китая с 1 апреля снизят ставки по НДС
ПЕКИН, 15 марта. /ТАСС/. Китай с 1 апреля снизит ставки НДС, а с 1 мая — ставки социального страхования. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

«В этом году было принято решение о масштабном сокращении налоговой нагрузки. Снижение ставки налога на добавленную стоимость и отчислений на социальное страхование позволят снизить налоговую нагрузку на 2 трлн юаней (порядка $298 млрд). Это важный шаг в борьбе с понижающим давлением на экономику», — сказал Ли Кэцян.

«С 1 апреля текущего года будет снижен НДС, а с 1 мая — ставки социального страхования», — указал премьер Госсовета.

Согласно планам правительства, ставка НДС для обрабатывающей промышленности будет снижена с 16% до 13%, для сферы транспорта и перевозок, строительства и других секторов — с 10% до 9%.

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