Слухи о болезни Юлии Началовой: что правда, а что ложь

Правда, что Юлия Началова находится в коме?

Действительно, врачи ввели певицу в состояние искусственной комы. Самочувствие Юлии Началовой ухудшилось уже в московской клинике. По словам представителей певицы, такого развития событий никто не ожидал.

"Никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое", – сообщила менеджер артистки Анна Исаева.

Она объяснила, что искусственная кома – это состояние, в котором человек спит. "В него вводят специально, чтобы дать организму отдохнуть, и хватит переворачивать факты, ссылаясь на близких артистки", – написала Исаева.