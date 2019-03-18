Более половины жителей Барнаульской зоны не платят за вывоз мусора, в должниках на общую сумму в 70 млн рублей в основном селяне. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора по обращению с отходами АО "ЭКО-Комплекс".

"На сегодняшний день уровень неплатежей достиг 50 процентов. В общей сложности за два месяца этого года жители барнаульской зоны задолжали за вывоз мусора более 70 миллионов рублей. Хуже всех с платежной дисциплиной обстоят дела в Ребрихинском районе", — рассказали в компании.

Речь идёт об оплате услуги "Обращение с твердыми коммунальными отходами". Кто-то отказывается от заключения договора на вывоз мусора с "ЭКО-Комплексом", думая, что без документа не будет и платы. Кто-то сжигает отходы в печи, считая что так не становится образователем отходов.

Однако, если в населенном пункте работает региональный оператор, значит, услугу считается оказанной всем без исключения его жителям, уточняют в компании.

"На такую позицию граждан влияет неблагоприятный информационный фон, который с самого начала сопровождает реформу по обращению с твердыми коммунальными отходами. А также просчеты в организации вывоза ТКО как на уровне органов власти, так и в деятельности регоператоров. Сфера сейчас очень политизирована. В результате часть населения заняла выжидательную позицию", — прокомментировал генеральный директор "ЭКО-Комплекс" Виктор Карл.

Первые три месяца регоператор не будет выставлять штрафы и пени за неуплату. В компании признают, что были неточности в начислениях, отрабатывались графики вывоза мусора. Кроме того, возникали сложности с платежными системами, когда с жителей при оплате за услугу, банки брали комиссию в 30 рублей. Все эти моменты в настоящее время практически устранены.

Но уже в апреле должники могут получать штрафы за неоплату вывоза мусора.