21 мусоросортировочный комплекс, пять предприятий по утилизации планируется создать в Алтайском крае в ближайшие годы в рамках реализации "мусорной реформы". Об этом на правительственном часе депутатам краевого парламента сообщил министр природных ресурсов Алтайского края Владимир Попрядухин.

"Планируется создание 10 межмуниципальных зональных центров, 21 мусоросортировочного комплекса, пяти объектов по утилизации отходов и двух экотехнопарков с использованием новейших технологий в сфере обращения с отходами", – сказал Владимир Попрядухин.

Он пояснил, что экотехнопарки – это кластеры, в которых будет выполняться весь цикл работ по обращению с ТКО.

Задача региона, подчеркнул министр, к 2024 году отправлять на переработку до 35% мусора. А в идеале до 60%.

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Стоимость всех работ по введению в регионе системы обращения с отходами оценивается в 12,5 млрд рублей, которые пока ни бизнес, ни бюджетные организации тратить не готовы. А потому не понятны и сроки появления таких объектов.

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Министр признал, что пока "мусорная реформа" реализуется проблемно.

"Основой наших трудностей являются низкие стартовые возможности, связанные с отсутствием достаточного количества объектов инфраструктуры системы обращения с отходами. Мы не имеем ни мусороперегрузочных станций, ни мусоросортировочных заводов. На весь Алтайский край до настоящего времени в государственном реестре объектов размещения отходов всего 16 полигонов", – сказал министр.