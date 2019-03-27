Сотрудницы роддома в Салавате, встретившие смехом и аплодисментами доклад директора о средних зарплатах, увольняются из медучреждения, сообщает "РЕН ТВ".

"Мы вот сейчас написали все заявления на собрании — на увольнение", — рассказала акушер-гинеколог Галина Дойникова.

Как утверждают медики, после того как учреждение перешло в руки к частным инвесторам, у них начали снижаться доходы.

Так, расчетные листки, обнародованные некоторыми сотрудниками в разы отличаются от озвученной руководителем объекта здравоохранения средней зарплаты.

В частности, заведующий отделением получил 22 тысячи рублей, врач акушер-гинеколог — 23, медсестра — 12, сестра-хозяйка — 11.

Примечательно, что директор родильного дома Альбина Фатыхова нашла совсем иную причину для смеха и аплодисментов.