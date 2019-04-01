Портал Amic.ru продолжает ежемесячный обзор активности алтайских депутатов. В марте значимых событий было немного. Но начнем без предисловий и с самого трагичного.

Большую потерю в этом месяце понес краевой парламент – на 72 году жизни внезапно скончался депутат Александр Гуков. Он умер 8 марта во время лечения в санатории в Яровом. Правоохранители сейчас выясняют подробности его смерти. 27 марта на сессии депутаты АКЗС почтили его память минутой молчания и приняли решение, как того требует закон, досрочно прекратить его полномочия. Теперь на освободившийся мандат предстоит избрать нового депутата через дополнительные выборы в сентябре 2019 года.

Но вернемся к рабочим вопросам. Самым активным снова назовем главу алтайского парламента Александра Романенко. Он в последние месяцы намного стал чаще выступать с комментариями и заявлениями. Отчасти это связано с приходом более открытого губернатора Виктора Томенко, отчасти с тем, что само АКЗС стало больше рассказывать о своей работе. Но если в феврале Романенко выступал с нейтральной позицией, то в марте неоднократно высказывал не свойственную ему ранее критику исполнительной власти – сначала в адрес министра ЖКХ Ивана Гилева за низкий уровень газификации, затем в адрес министра природных ресурсов Владимира Попрядухина за ситуацию с ленточными борами.

Неоднократно с критикой власти выступал глава фракции ЛДПР Владимир Семенов. Например, он публично усомнился в эффективности и целесообразности нынешнего формата журнала "Местное самоуправление на Алтае", который финансируется из бюджета.

Отдельного внимания заслуживает ситуация во фракции КПРФ. Максим Талдыкин, пробыв на посту главы фракции чуть более девяти месяцев, добровольно отказался от должности. Однако разделившаяся уже на три группы фракция пока не смогла выбрать нового руководителя.

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Про депутатов Госдумы в марте сказать особо нечего. А депутаты Барнаульской городской думы отметились уже который месяц подряд в судебном деле. Но в марте суд поставил точку: обязал БГД рассмотреть вопрос лишения мандатов пяти народных избранников за ошибки в декларациях. Исход этого дела включим уже в апрельский обзор.

Ну и на сладкое: Amic.ru провел опрос алтайских депутатов к 8 марта. Депутат АКЗС Юрий Матвейко рассказал, как познакомился с женой, Сергей Писарев о том, насколько важна в его воспитании роль бабушки и мамы, депутат БГД Вячеслав Перерядов о том, как ждал первенцем мальчика, потому что в семье долгое время рождались только мужчины, а родилась дочь.