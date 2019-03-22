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Глава фракции КПРФ в алтайском парламенте Талдыкин сложил полномочия

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Максим Талдыкин отказался от поста добровольно
Максим Талдыкин отказался от поста главы фракции КПРФ / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Максим Талдыкин отказался от поста главы фракции КПРФ / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Максим Талдыкин добровольно покидает пост главы фракции КПРФ в Алтайском краевом Заксобрании. Об этом он сам сообщил порталу Amic.ru. Заявление он уже написал, полномочия с него снимут с понедельника.

"Фракция – это коллективный политический субъект в представительном органе, который должен придерживаться общей, выработанной политической риторики. В последнее время во фракции КПРФ Алтайского краевого Заксобрания сложилась крайне сложная обстановка, никак не благоприятствующая нормальной, конструктивной работе. В настоящее время во фракции интересы депутатов не просто не совпадают, но и зачастую прямо противоположны друг другу. В этих условиях, когда наладить конструктивную работу фракции не представляется возможным, я принял решение сложить полномочия руководителя и сосредоточиться на работе непосредственно с избирателями, чьи интересы я обещал отстаивать в ходе предвыборной кампании в АКЗС", – пояснил депутат.

Он уточнил, что во вторник состоится заседание фракции, где, возможно, будет принято решение о новом руководителе.

Напомним, Талдыкин стал главой фракции в мае прошлого года. На этом посту он сменил Марию Прусакову, которая также является первым секретарем краевого комитета партии, иными словами лидером алтайских коммунистов.

Он сместил Прусакову вопреки ее желанию и еще двух депутатов фракции. В поддержку Талдыкина выступили пять членов фракции, включая его самого.

Эта история окончательно разбила фракцию на два лагеря: тех, кто с Прусаковой и придерживается официальной линии КПРФ, и тех, кто против и нередко поддерживает при голосовании партию власти.

Руководство АКЗС признало законность смены главы фракции, теперь Мария Прусакова пытается оспорить это в суде.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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