Среда, 18 Январь, 15:21

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,4
€ 63,29
Brent
$ 52
-15°
Обь
44см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Взрыв на Бийском олеумном заводе Крещение-2017Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Вопрос дня



Кому врачи не рекомендуют погружаться в прорубь на Крещение?

, ИА "Амител"
Крайне не рекомендуется купание лицам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем и хронические заболевания


Традиционно жители России в православный праздник Крещение Господне погружаются в прорубь, чтобы избавиться от болезней и смыть с себя грехи. По древним поверьям, вода в этот день обладает целебными свойствами. Но стоит отметить, что купание в ледяной воде – это сильный стресс для организма и это не всегда безопасно. Amic.ru решил выяснить, кому можно купаться в иордани, а кому этого делать не стоит из-за противопоказаний по состоянию здоровья.

1
Кому купаться на Крещение не стоит?

Нельзя купаться в проруби на Крещение людям, которые страдают заболеваниями сердца, ожирением, артериальной гипертонией, аритмией, эпилепсией, склонным к судорогам. При окунании в холодную воду возрастает риск спазма сосудов и инсульта. 

При окунании в холодную воду возрастает риск спазма сосудов и инсульта. Ледяная вода опасна для тех, кто страдает от болезней органов дыхания, например, астмы, бронхита, гайморита, фронтита. 

Врачи отмечают, что такие серьезные кожные заболевания, как псориаз, экзема, также являются противопоказанием. Следует воздержаться от купания мужчинам, которые страдают простатитом, аденомой предстательной железы, и женщинам с гинекологическими заболеваниями.

Людям с заболеваниями сахарный диабет, тиреотоксикоз, глаукома, конъюнктивит доктор также не рекомендует купаться в ледяной воде. Крещенское погружение не принесет пользы верующим, страдающим от бессонницы, склонным к невротическим реакциям, находящимся на учете у психиатра.

2
Можно ли погуржать в иордань детей?
Врачи категорически запрещают купаться в мороз детям. У маленьких детей, особенно у младенцев, несовершенная система терморегуляции. Обморожение может произойти очень быстро, и родители просто не успеют этого заметить.

Читайте также: Что нельзя делать на Крещение?

Последствия такого купания самые серьезные: ребенок может заболеть пневмонией, менингитом либо другим заболеванием центральной нервной системы.
3
Если все-таки решусь окунуться, как это правильно сделать?

Если вы все же, несмотря на противопоказания, решили погрузиться в иордань, помните, что охлаждаться лучше постепенно. В первую очередь скиньте верхнюю одежду, спустя пару минут – обувь, далее разденьтесь по пояс и только потом заходите в воду. Находиться в воде нужно не более 1-2 минут.

Следует покушать за два-три часа перед купанием. Также прихватите с собой сухую одежду, полотенце, удобную обувь и не забудьте термос с горячим сладким чаем.

Впервые материал был опубликован 18.01.16 в 8.31.

Читайте также в сюжете: Крещение-2016
    Автор:
    Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    18.01.2016 09:26
    финт

    короче, можно купаться космонавтам и шизофрейникам

    1  0
    18.01.2016 09:49
    - гость -

    А кто освещает воду сами купаются?

    0  0
    18.01.2016 10:47
    - гость -

    По древним поверьям, вода в этот день обладает целебными свойствами

    улыбнуло),с календарем полная путаница и "этот день" вполне себе приходится может на другую дату)

    0  0
    18.01.2016 10:56
    АлексейX

    Статья все преподносит завуалированно. Как будто бы автор боится сказать главное.

    Главное - купание в холодной воде, зимой, занятие для подготовленных людей. Для людей спортивного склада. Здоровых людей.

    Для остальных это огромный риск для здоровья.

    Если не можете представить все последствия, а это значит, что вы совершенно не готовы, то представьте, что дома вы выливаете себе за шиворот ковш холодной воды, а потом идете на улицу, в мороз, и гуляете часа три.

    Проблема не только в том, что у вас сердце "подпрыгнет", когда вы будете лезть в холодную воду. Но и в том, что вы потом замерзший, мокрый, будете часа два, может больше, ведь не сразу же побежите домой, добираться до дома.

    PS: и не пейте пожалуйста воду из реки. Вы можете верить, что она обладает волшебными свойствами, верьте, но не пейте. С точки зрения химии это обычная грязная вода, в которой есть стоки, в том числе канализационные, не только всего Барнаула, но и всех населенных пунктов, свалок, выше по течению.

    5  0
    18.01.2016 11:02
    BUGOR

    Душ. слабоков спасет ДУШ

    0  0
    18.01.2016 12:14
    - гость -

    Пропустили "заболевания почек, стоматологические, лор-заболевания". Гайморит это не болезнь органов дыхания как сказано в статье.

    0  0
    18.01.2016 12:51
    lurka

    А я думал напишут, не рекоминдуется окунатся для одной категории граждан с мозгами в голове, остальным можно

    1  0
    18.01.2017 13:42
    - гость -

    чем больше таких дураков ныряет тем меньше таких дураков всплывает

    0  0
    18.01.2017 13:55
    - гость -

    АлексейX зарегистрированный 18 января 2016 г. 10:56 PS: и не пейте пожалуйста воду из реки. Вы можете верить, что она обладает волшебными свойствами, верьте, но не пейте. С точки зрения химии это обычная грязная вода, в которой есть стоки, в том числе канализационные, не только всего Барнаула

    Ты совсем заболел, дарагой? Во-первых откуда в Оби на речном стоки со всего Барнаула, если там Барнаул только начинается. Во-вторых какой дурак ее пьет?

    0  0
    18.01.2017 13:57
    - гость -

    Во-вторых какой дурак ее пьет?

    можно голосовалку на амике замутить и узнать данное количество идиотов

    0  0
    18.01.2017 14:15
    AlPet

    Проблема не только в том, что у вас сердце "подпрыгнет", когда вы будете лезть в холодную воду. Но и в том, что вы потом замерзший, мокрый, будете часа два, может больше, ведь не сразу же побежите домой, добираться до дома.

    Да и потом, какой дурик будет после купания шарица еще где-то?! В авто залез да домой поехал, а без авто и нефиг ездить туда...а общественном транспорте действительно промерзнеш, пока дождешся

    0  0
    18.01.2017 14:20
    Раздетый по пояс

    далее разденьтесь по пояс и только потом заходите в воду.

    0  0
    18.01.2017 14:25
    Anarchy

    Иисуса крестил Иоанн в реке Иордан! Елы-палы, там вечное лето, а вы то куда претесь, блаженные))?

    0  0
    18.01.2017 14:30
    Catwoman

    далее разденьтесь по пояс и только потом заходите в воду . топлесс?

    0  0
    18.01.2017 14:44
    Геноцид Эклеров

    проще сказать кому можно: моржам.

    всем остальным стоит прислушаться голоса разума.

    ЗЫ АлексейХ, пить воду из реки - это даже животные не все себе позволяют.

    0  0
    18.01.2017 15:15
    - гость -

    Лешенька ты б вышел воздухом подышал бы чуток, а то сидишь в четырёх стенах и несешь бред. Что мешает вытерется полотенцем хорошенько и испаряется вода на морозе неплохо. Да и труселя мокрые можно сменить. И чтоб ты знал сброс сточных вод, в том числе канализационных, в реки и озёра строго запрещён. В любом случае качество воды в проруби не хуже чем на курортах в бассейнах после того как там десятки бургеров свои сосиски прополощит. .

    0  0
    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < январь 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
                      1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31               
    15:16
    Дом детства Дональда Трампа выставлен на продажу в Нью-Йорке 0
    15:04
    Как изменят движение транспорта в Барнауле на Крещение? 0
    14:48
    Нововведениям быть, или Как изменится работа турфирм в 2017 году? 0
    14:33
    Обама назвал Путина деловым и практичным человеком 0
    14:23
    Производственное здание на улице Звездной в Барнауле тушили 20 пожарных 1
    14:14
    Более 700 полицейских на Алтае будут обеспечивать порядок на Крещение 3
    14:01
    Уголовное дело возбудили по факту взрыва на Бийском олеумном заводе 0
    13:59
    "Порядка стало больше": правительство Алтайского края начало работу 0
    13:41
    Кому врачи не рекомендуют погружаться в прорубь на Крещение? 16
    13:33
    Дугин распорядился восстановить остановку "Цветочная" в Барнауле 45
    13:26
    Власти Барнаула снесли в прошлом году 83 незаконных гаража, погреба и сарая 2
    13:17
    Скончался один из пострадавших при взрыве на Бийском олеумном заводе 0
    13:06
    Тело 88-летней бабушки пропало из морга в Красноярске 12
    12:56
    Лица алтайского правительства: краевой кабмин провел первое заседание. Фото 4
    12:41
    Причины взрыва на заводе в Бийске выяснит специальная госкомиссия 4
    12:33
    Проезд по площади Сахарова открыли в Барнауле 18 января 6
    12:24
    Отель с рестораном, банями и свадебным люксом продают в Барнауле 8
    12:17
    Жительница США, обвинившая Трампа в приставаниях, подала на него в суд 12
    12:16
    Как оформить машино-место в собственность? 0
    12:02
    Суд над бывшим вице-губернатором Юрием Денисовым начнется 23 января 3
    11:52
    Барнаульцы, не установившие счетчики, будут платить за свет больше 16
    11:40
    Только по делу. Карлин о гербе Барнаула и уважении к лошадям 1
    11:33
    Что произошло на Бийском олеумном заводе и сколько человек пострадало? 1
    11:23
    Митрополит поздравил жителей Алтая с Крещением в видеоформате 0
    11:16
    Продажа котят обернулась для алтайской селянки встречей с аферистами 15
    11:04
    Самолет, летевший из Благовещенска в Москву, вернулся в аэропорт 0
    10:52
    Пятачок, Тигра или Кристофер Робин. Кто ты из "Винни-Пуха"? 14
    10:36
    Изображение лошади оставят на гербе Барнаула 35
    10:35
    "Помню бомбежку, а лица родителей забыла": воспоминания блокадницы 8
    10:26
    Что такое "опасное вождение" и как за него хотят штрафовать водителей? 11
    10:15
    Ребенок от трех родителей родился на Украине в начале января 46
    10:04
    Руководство телеканала Life78 уволило 80% своих сотрудников 3
    09:53
    Самый дорогой дом в России продают под Москвой за 4,8 миллиарда рублей 39
    09:41
    "Раз в крещенский вечерок девушки гадали...": рассказываем, как надо гадать 24
    09:32
    Пропавшего без вести пенсионера ищут в Алтайском крае 0
    09:27
    Некоторые антироссийские аккаунты в Twitter прекратили работать 31 декабря 2
    09:13
    Взрыв на Бийском олеумном заводе обошелся без вредных выбросов в атмосферу 0
    09:06
    Вырыпаев, Булгаков и Штраус: чем еще удивят барнаульцев театры в 2017 году? 1
    08:55
    Фильмы Рязанова "Привет, дуралеи!" и "Тихие омуты" запретили на Украине 5
    08:41
    СМИ назвали размер оплаты протестующим против Трампа 34
    08:18
    Савченко предложила забыть про Крым и вернуть Донбасс 9
    08:02
    Скандальные и знаменитые: кто приедет в Барнаул в феврале, марте и апреле? 4
    07:46
    Что ждет курс рубля в 2017 году и как на это может повлиять Трамп? 27
    07:24
    Уважительнее надо: губернатор высказался о проблеме барнаульского генплана 9
    07:03
    Большинство алтайских пенсионеров уже получили пятитысячные выплаты 10
    06:47
    "Рай" Андрея Кончаловского. Что известно о фильме, которому прочат "Оскар"? 3
    06:26
    Огромную двухуровневую квартиру продают в Барнауле за 11 млн рублей 27
    06:01
    Правительство Алтайского края соберется 18 января на свое первое заседание 1
    05:04
    Солнце и гололед прогнозируют в Алтайском крае 18 января 1
    02:22
    Фото "живого" Элвиса Пресли появилось в сети 3
    01:09
    Финал сезона "Шерлока" показал самые низкие рейтинги за историю сериала 6
    00:11
    Вред доказан. Электронная сигарета вовсе не безопасна для здоровья 9

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.