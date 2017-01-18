Традиционно жители России в православный праздник Крещение Господне погружаются в прорубь, чтобы избавиться от болезней и смыть с себя грехи. По древним поверьям, вода в этот день обладает целебными свойствами. Но стоит отметить, что купание в ледяной воде – это сильный стресс для организма и это не всегда безопасно. Amic.ru решил выяснить, кому можно купаться в иордани, а кому этого делать не стоит из-за противопоказаний по состоянию здоровья.
Нельзя купаться в проруби на Крещение людям, которые страдают заболеваниями сердца, ожирением, артериальной гипертонией, аритмией, эпилепсией, склонным к судорогам. При окунании в холодную воду возрастает риск спазма сосудов и инсульта.
При окунании в холодную воду возрастает риск спазма сосудов и инсульта. Ледяная вода опасна для тех, кто страдает от болезней органов дыхания, например, астмы, бронхита, гайморита, фронтита.
Врачи отмечают, что такие серьезные кожные заболевания, как псориаз, экзема, также являются противопоказанием. Следует воздержаться от купания мужчинам, которые страдают простатитом, аденомой предстательной железы, и женщинам с гинекологическими заболеваниями.
Людям с заболеваниями сахарный диабет, тиреотоксикоз, глаукома, конъюнктивит доктор также не рекомендует купаться в ледяной воде. Крещенское погружение не принесет пользы верующим, страдающим от бессонницы, склонным к невротическим реакциям, находящимся на учете у психиатра.
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Последствия такого купания самые серьезные: ребенок может заболеть пневмонией, менингитом либо другим заболеванием центральной нервной системы.
Если вы все же, несмотря на противопоказания, решили погрузиться в иордань, помните, что охлаждаться лучше постепенно. В первую очередь скиньте верхнюю одежду, спустя пару минут – обувь, далее разденьтесь по пояс и только потом заходите в воду. Находиться в воде нужно не более 1-2 минут.
Следует покушать за два-три часа перед купанием. Также прихватите с собой сухую одежду, полотенце, удобную обувь и не забудьте термос с горячим сладким чаем.
Впервые материал был опубликован 18.01.16 в 8.31.Читайте также в сюжете: Крещение-2016
Комментарии
короче, можно купаться космонавтам и шизофрейникам
А кто освещает воду сами купаются?
По древним поверьям, вода в этот день обладает целебными свойствами
улыбнуло),с календарем полная путаница и "этот день" вполне себе приходится может на другую дату)
Статья все преподносит завуалированно. Как будто бы автор боится сказать главное.
Главное - купание в холодной воде, зимой, занятие для подготовленных людей. Для людей спортивного склада. Здоровых людей.
Для остальных это огромный риск для здоровья.
Если не можете представить все последствия, а это значит, что вы совершенно не готовы, то представьте, что дома вы выливаете себе за шиворот ковш холодной воды, а потом идете на улицу, в мороз, и гуляете часа три.
Проблема не только в том, что у вас сердце "подпрыгнет", когда вы будете лезть в холодную воду. Но и в том, что вы потом замерзший, мокрый, будете часа два, может больше, ведь не сразу же побежите домой, добираться до дома.
PS: и не пейте пожалуйста воду из реки. Вы можете верить, что она обладает волшебными свойствами, верьте, но не пейте. С точки зрения химии это обычная грязная вода, в которой есть стоки, в том числе канализационные, не только всего Барнаула, но и всех населенных пунктов, свалок, выше по течению.
Душ. слабоков спасет ДУШ
Пропустили "заболевания почек, стоматологические, лор-заболевания". Гайморит это не болезнь органов дыхания как сказано в статье.
А я думал напишут, не рекоминдуется окунатся для одной категории граждан с мозгами в голове, остальным можно
чем больше таких дураков ныряет тем меньше таких дураков всплывает
АлексейX зарегистрированный 18 января 2016 г. 10:56 PS: и не пейте пожалуйста воду из реки. Вы можете верить, что она обладает волшебными свойствами, верьте, но не пейте. С точки зрения химии это обычная грязная вода, в которой есть стоки, в том числе канализационные, не только всего Барнаула
Ты совсем заболел, дарагой? Во-первых откуда в Оби на речном стоки со всего Барнаула, если там Барнаул только начинается. Во-вторых какой дурак ее пьет?
Во-вторых какой дурак ее пьет?
можно голосовалку на амике замутить и узнать данное количество идиотов
Проблема не только в том, что у вас сердце "подпрыгнет", когда вы будете лезть в холодную воду. Но и в том, что вы потом замерзший, мокрый, будете часа два, может больше, ведь не сразу же побежите домой, добираться до дома.
Да и потом, какой дурик будет после купания шарица еще где-то?! В авто залез да домой поехал, а без авто и нефиг ездить туда...а общественном транспорте действительно промерзнеш, пока дождешся
далее разденьтесь по пояс и только потом заходите в воду.
Иисуса крестил Иоанн в реке Иордан! Елы-палы, там вечное лето, а вы то куда претесь, блаженные))?
далее разденьтесь по пояс и только потом заходите в воду . топлесс?
проще сказать кому можно: моржам.
всем остальным стоит прислушаться голоса разума.
ЗЫ АлексейХ, пить воду из реки - это даже животные не все себе позволяют.
Лешенька ты б вышел воздухом подышал бы чуток, а то сидишь в четырёх стенах и несешь бред. Что мешает вытерется полотенцем хорошенько и испаряется вода на морозе неплохо. Да и труселя мокрые можно сменить. И чтоб ты знал сброс сточных вод, в том числе канализационных, в реки и озёра строго запрещён. В любом случае качество воды в проруби не хуже чем на курортах в бассейнах после того как там десятки бургеров свои сосиски прополощит. .