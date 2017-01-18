Кому купаться на Крещение не стоит?

Нельзя купаться в проруби на Крещение людям, которые страдают заболеваниями сердца, ожирением, артериальной гипертонией, аритмией, эпилепсией, склонным к судорогам. При окунании в холодную воду возрастает риск спазма сосудов и инсульта.

При окунании в холодную воду возрастает риск спазма сосудов и инсульта. Ледяная вода опасна для тех, кто страдает от болезней органов дыхания, например, астмы, бронхита, гайморита, фронтита.

Врачи отмечают, что такие серьезные кожные заболевания, как псориаз, экзема, также являются противопоказанием. Следует воздержаться от купания мужчинам, которые страдают простатитом, аденомой предстательной железы, и женщинам с гинекологическими заболеваниями.

Людям с заболеваниями сахарный диабет, тиреотоксикоз, глаукома, конъюнктивит доктор также не рекомендует купаться в ледяной воде. Крещенское погружение не принесет пользы верующим, страдающим от бессонницы, склонным к невротическим реакциям, находящимся на учете у психиатра.