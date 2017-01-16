Погружение в прорубь на праздник Крещения Господня — это одна из интереснейших традиций православных христиан. Но в последние годы купание в проруби стало чуть ли не народной забавой. Многие прыгают в ледяную воду на спор, ради интереса, и только единицы подходят к этому вопросу осмысленно. Чего не стоит делать на праздник Крещения Господня, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Погружение в прорубь, которую освятили на праздник Крещения, – это ответственный шаг. Некоторые перед "заплывом" решают выпить спиртного, аргументируя это способом согрева. Но медики категорически не советуют пить перед окунанием в прорубь. А священнослужители напоминают, что это противоречит религиозному обряду.
Читайте также: Кому врачи не рекомендуют погружаться в прорубь на Крещение?
"Ни в коем случае не стоит пить алкогольные напитки перед тем, как войти в прорубь, ведь это святое таинство, очищение от грехов телесных и душевных. В воду следует окунуться три раза. Первый раз произносится: "Во имя Отца", второй раз "И сына" и последний раз "И Святого Духа! Аминь", – пояснили в Паломническом центре Барнаульской епархии.
Верующие люди набирают святую воду и хранят ее весь год. Ею окропляют жилище, пьют натощак, принимают во время болезни. Зачастую на Крещение за святой водой выстраивается длинная очередь, и у многих прихожан с собой в качестве тары можно увидеть фляги, канистры и многолитровые бутыли. Но, как отмечают в епархии, не стоит набирать слишком много крещенской воды.
Читайте также: Какие традиции и приметы Крещения Господня нужно знать?
"Особенно часто святую воду употребляют во время болезни, жизненных испытаний. Достаточно одной бутылочки, которую можно затем будет разбавить дома в большой емкости и раздать всем своим близким. Не нужно набирать святую воду флягами", – отметили в Паломническом центре.
Впервые материал был опубликован 18.01.16 в 12:27.Читайте также в сюжете: Крещение-2016
Комментарии
делить на нуль нельзя, все остальное можно!
18.01.2016 12:40 - гость - делить на нуль нельзя, все остальное можно!
Присказка: Эта грустная история о прекрасной восточной девушке Наноль, которая любит двоих прекрасных и мужественных юношей и не может выбрать. Юноши тоже любят ее. Казалось бы, в нынешние-то времена, зажить бы им простой и дружной семьей. Но трагедия в том, что Наноль делить нельзя.
Теперь о главном: Физически (или физиологически) пребывать в процессе деления на ноль вполне можно. Стой себе и дели, никто же законодательно не запрещал. Проблема обычно заключается в том, чтобы получить из этого процесса хоть какой-то обоснованный наукой результат (или создать потом Вселенную заново). Проще говоря, делить на ноль можно, разделить — нельзя.
низя писать чё попало притянут как конякина. http://old.amic.ru/news/295824/
"Проблема обычно заключается в том, чтобы получить из этого процесса хоть какой-то обоснованный наукой результат"
В любом случае получится одинаковое бесконечно большое число. Поэтому варианты с делением на ноль в современной науке неточные.