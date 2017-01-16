А можно выпить для храбрости?

Погружение в прорубь, которую освятили на праздник Крещения, – это ответственный шаг. Некоторые перед "заплывом" решают выпить спиртного, аргументируя это способом согрева. Но медики категорически не советуют пить перед окунанием в прорубь. А священнослужители напоминают, что это противоречит религиозному обряду.

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"Ни в коем случае не стоит пить алкогольные напитки перед тем, как войти в прорубь, ведь это святое таинство, очищение от грехов телесных и душевных. В воду следует окунуться три раза. Первый раз произносится: "Во имя Отца", второй раз "И сына" и последний раз "И Святого Духа! Аминь", – пояснили в Паломническом центре Барнаульской епархии.