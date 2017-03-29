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Что такое Мариино стояние?

, ИА "Амител"
Служба Стояние Марии Египетской ведется пять-семь часов. И бывает она только раз в году


Только раз в году в храмах бывает продолжительная служба, которую обычно  называют Мариино стояние, или Стояние Марии Египетской. Она проводится на пятой неделе Великого поста, в среду вечером. Amic.ru рассказывает, что это за служба и кто такая Мария Египетская.

1
Что такое Мариино стояние?
Мариино стояние, или Стояние святой Марии Египетской – это богослужение (утреня) продолжительностью пять-семь часов. Во время службы читают весь Великий канон святого Андрея Критского и житие преподобной Марии Египетской. Мариино стояние совершается в четверг пятой седмицы Великого поста. А поскольку церковный день начинается с 16 часов предыдущих суток, то служба будет проходить в 2017 году вечером 29 марта.
2
Кто такая Мария Египетская?
Согласно преданию, преподобная Мария родилась в Египте в середине V века н. э. Совсем юной она покинула родительский дом и отправилась в Александрию, где вела греховную жизнь. Однажды Мария оказалась на корабле среди паломников, которые ехали в Иерусалим на праздник Воздвижения креста Господня.
На берегу Мария решила пойти вместе с остальными людьми в храм. И не смогла переступить порог – какая-то сила не пускала ее. Мария осознала, что она недостойна войти в чистый храм, и начала молиться Пресвятой Богородице о прощении.

После молитвы девушка смогла зайти в храм. После чего она вновь обратилась с молитвой к Богородице, благодаря ее. Тогда девушка услышала голос, говорящий ей, что она найдет покой, если перейдет через реку Иордан. Причастившись в монастыре святого Иоанна Предтечи, Мария перешла реку и ушла в пустыню. Очень много искушений пришлось испытать ей. Но все сумела преодолеть с помощью Божией.

"Когда я принималась за пищу, я мечтала о мясе и вине, какие ела в Египте; мне хотелось выпить любимого мною вина. Будучи в миру, много пила я вина, а здесь не имела и воды; я изнывала от жажды и страшно мучилась. Иногда у меня являлось очень смущавшее меня желание петь блудные песни, к которым я привыкла. Тогда я проливала слёзы, била себя в грудь и вспоминала обеты, данные мною при удалении в пустыню", – рассказывала Мария.

Только через 47 лет покаяния Мария поняла, что мирские страсти отпустили её. В пустыне Марию встретил старец Зосима. Увидев нагую женщину (одежда истлела от ветхости), монах отдал ей половину своего плаща, чтобы она прикрыла наготу. Женщина рассказала монаху о своей жизни и попросила его, чтобы в Великий четверг он доставил ей Святые Дары из монастыря и причастил её. Но при этом попросила его не переходить реку. В назначенное время старец увидел, как Мария подошла к реке, перекрестила её и пошла по воде. Удивленный старец хотел поклониться Марии, но она не позволила ему этого сделать. После причащения Мария попросила старца вновь прийти к ней через год. Когда монах пришел к ней, то увидел, что Мария умерла. Тело старец захоронил в песках, а затем вернулся в монастырь и рассказал другим монахам об этой женщине. Это предание передавалось из уст в уста. В VII веке н. э святой Софроний его записал.

3
Как происходит богослужение на Мариино стояние?
Богослужение на Мариино стояние начинается вечером в среду (дело в том, что по православной традиции утреня четверга приходится на вечер предыдущего дня – прим.
 
редакции) пятой седмицы Великого поста. Служба очень длинная – около 5–7 часов. Во время нее полностью читается Великий покаянный канон св. Андрея Критского, который уже читался по частям в первые четыре дня 1-й седмицы Великого поста, а также житие преподобной Марии Египетской.

Великий покаянный канон состоит из 250 тропарей. Однако великим он называется не из-за большого числа стихов, а по внутреннему достоинству, по высоте мыслей и силе их выражения. Канон напоминает, что пост – это время покаяния и очищения. Он направлен на то, чтобы побудить человеческую душу к отвращению от грехов и к исправлению жизни.

В четверг пятой седмицы совершается Литургия Преждеосвящённых Даров, за которой можно причащаться.
4
Чему учит нас Мариино стояние?
Предание о Марии Египетской учит нас тому, что покаяние требует от нас таких трудов, каких не требуют наши добрые дела. Покаяние приводит нас к воскресению. Пятая седмица Великого поста. Ещё немного и будет Воскресение Христово, Пасха. Пасха – это не земной праздник, Пасха – праздник небесный, и по-небесному, через покаяние, мы к нему должны готовиться.
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    Комментарии

    13.04.2016 08:11
    - гость -

    Она прожила странную и бесцельную жизнь...

    Которая ничему нас не учит.

    0  0
    13.04.2016 10:02
    Deckman

    ппц... 7 часов стоять. Ладно взрослые, но ведь 100пудово некоторые одаренные с собой туда и детей притащат.

    0  0
    13.04.2016 17:00
    djusha67

    ...Ещё! Ещё!, - кричала Маша, не понимая, что "уже"...(с)

    0  0
    29.03.2017 11:58
    - гость -

    13.04.2016 08:11 - гость - Она прожила странную и бесцельную жизнь...

    Которая ничему нас не учит.

    почему то сложилось такое же мнение. похоже на слабохарактерного человека, который не боролся ни за что а просто жил, причем поняв что жила в принципе глупо, она не стала пытаться работать, а решила пойти простым путем, решив пойти в храм, мол бог отпустит грехи и все новая жизнь, даже одежду новую она себе не позволяла носить не понятно почему, а идти почти нагой в рваной одежде позволила, и в 47 отпустили мирские страсти, да как раз в это время и приходит климакс.

    0  0
    29.03.2017 11:59
    - гость -

    а как в очереди постоять в магазине так все пипец визг поднимают..

    0  0
    29.03.2017 12:03
    Filin

    странные святые, всю жизнь только о себе и думали

    0  0
    29.03.2017 12:17
    - гость -

    29.03.2017 11:58 - гость - только через 47 лет покаяния Мария поняла, что мирские страсти отпустили её.

    в 47 лет и через 47 лет есть разница, специалист по климаксам?

    0  0
    29.03.2017 12:26
    Пэнсионэр

    Молитесь гои и молчите,молитесь и молчите ,а ваши слуги вас простят!!!!

    0  0
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