Что такое Мариино стояние?

Кто такая Мария Египетская?

Согласно преданию, преподобная Мария родилась в Египте в середине V века н. э. Совсем юной она покинула родительский дом и отправилась в Александрию, где вела греховную жизнь. Однажды Мария оказалась на корабле среди паломников, которые ехали в Иерусалим на праздник Воздвижения креста Господня.На берегу Мария решила пойти вместе с остальными людьми в храм. И не смогла переступить порог – какая-то сила не пускала ее. Мария осознала, что она недостойна войти в чистый храм, и начала молиться Пресвятой Богородице о прощении.

После молитвы девушка смогла зайти в храм. После чего она вновь обратилась с молитвой к Богородице, благодаря ее. Тогда девушка услышала голос, говорящий ей, что она найдет покой, если перейдет через реку Иордан. Причастившись в монастыре святого Иоанна Предтечи, Мария перешла реку и ушла в пустыню. Очень много искушений пришлось испытать ей. Но все сумела преодолеть с помощью Божией.

"Когда я принималась за пищу, я мечтала о мясе и вине, какие ела в Египте; мне хотелось выпить любимого мною вина. Будучи в миру, много пила я вина, а здесь не имела и воды; я изнывала от жажды и страшно мучилась. Иногда у меня являлось очень смущавшее меня желание петь блудные песни, к которым я привыкла. Тогда я проливала слёзы, била себя в грудь и вспоминала обеты, данные мною при удалении в пустыню", – рассказывала Мария.

Только через 47 лет покаяния Мария поняла, что мирские страсти отпустили её. В пустыне Марию встретил старец Зосима. Увидев нагую женщину (одежда истлела от ветхости), монах отдал ей половину своего плаща, чтобы она прикрыла наготу. Женщина рассказала монаху о своей жизни и попросила его, чтобы в Великий четверг он доставил ей Святые Дары из монастыря и причастил её. Но при этом попросила его не переходить реку. В назначенное время старец увидел, как Мария подошла к реке, перекрестила её и пошла по воде. Удивленный старец хотел поклониться Марии, но она не позволила ему этого сделать. После причащения Мария попросила старца вновь прийти к ней через год. Когда монах пришел к ней, то увидел, что Мария умерла. Тело старец захоронил в песках, а затем вернулся в монастырь и рассказал другим монахам об этой женщине. Это предание передавалось из уст в уста. В VII веке н. э святой Софроний его записал.