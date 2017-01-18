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Что произошло на Бийском олеумном заводе и сколько человек пострадало?

, ИА "Амител"
В настоящий момент предприятие работает в штатном режиме


Взрыв на Бийском олеумном заводе, который специализируется на производстве взрывчатых веществ, а также кислот и растворителей, прогремел вечером 17 января. Что произошло на алтайском оборонном предприятии и сколько человек пострадало, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
А что случилось?

Рабочие проводили ремонт в одном из недействующих цехов олеумного завода. Они занимались расчисткой территории для подготовки к строительству нового здания.

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Во время разбора старого фундамента они наткнулись на трубу. При ударе молотком труба взорвалась. Вероятно, произошла детонация отложений взрывчатки. 

2
Есть пострадавшие?

Да. В результате взрыва пострадали четыре человека. Они были госпитализированы. Один рабочий на момент госпитализации находился в крайне тяжелом состоянии. 

В Роспотребнадзоре сообщают, что предприятие расположено на расстоянии более одного километра от жилой зоны. Взрыв не разрушил конструкцию здания, вредных выбросов в атмосферу не произошло.

В настоящий момент технологический процесс предприятия не нарушен.

 

 

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    Комментарии

    18.01.2017 13:03
    гость

    Один человек умер еще вчера.

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