Есть пострадавшие?

Да. В результате взрыва пострадали четыре человека. Они были госпитализированы. Один рабочий на момент госпитализации находился в крайне тяжелом состоянии.

В Роспотребнадзоре сообщают, что предприятие расположено на расстоянии более одного километра от жилой зоны. Взрыв не разрушил конструкцию здания, вредных выбросов в атмосферу не произошло.

В настоящий момент технологический процесс предприятия не нарушен.