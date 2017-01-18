Взрыв на Бийском олеумном заводе, который специализируется на производстве взрывчатых веществ, а также кислот и растворителей, прогремел вечером 17 января. Что произошло на алтайском оборонном предприятии и сколько человек пострадало, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Рабочие проводили ремонт в одном из недействующих цехов олеумного завода. Они занимались расчисткой территории для подготовки к строительству нового здания.
Читайте также: Взрыв на Бийском олеумном заводе обошелся без вредных выбросов в атмосферу
Во время разбора старого фундамента они наткнулись на трубу. При ударе молотком труба взорвалась. Вероятно, произошла детонация отложений взрывчатки.
Да. В результате взрыва пострадали четыре человека. Они были госпитализированы. Один рабочий на момент госпитализации находился в крайне тяжелом состоянии.
В Роспотребнадзоре сообщают, что предприятие расположено на расстоянии более одного километра от жилой зоны. Взрыв не разрушил конструкцию здания, вредных выбросов в атмосферу не произошло.
В настоящий момент технологический процесс предприятия не нарушен.
Читайте также в сюжете: Взрыв на Бийском олеумном заводе
Комментарии
Один человек умер еще вчера.